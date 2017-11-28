Советы эксперта: как выбрать качественную колбасу

Источник: Podrobno.uz

В качестве вещественного доказательства было изъято 275 килограммов мяса. Экспертиза продукции показала, что она является негодной к потреблению.

После подобного инцидента задумываешься, как выбрать качественную колбасу. Для этого корреспондент АН Podrobno.uz обратился за советом к эксперту, шеф-повару одного из столичных ресторанов Эйнару Шестёрину.

По его мнению, к выбору колбасы нужно подходить ответственно и приобретать ее желательно не на рынках, а в супермаркетах.

«Стоит отдать предпочтение производителям известных торговых марок, зарекомендовавших себя на рынке, и не бояться кусачих цен, так как стоимость колбасы прямо пропорциональна ее качеству», — отметил он.

Также, заметил эксперт, обязательно нужно проверять срок годности продукта и ознакомиться с его составом. Специалист отметил, что во многих случаях производители добавляют в свою продукцию красители и ароматизаторы, которые не рекомендуется потреблять в пищу.

«Колбаса должна иметь в своем составе только мясо, соль, пряности и нитрит натрия. Желательно, перед тем как купить понравившуюся колбасу, попросите продавца дать вам попробовать небольшой кусочек», — сказал Шестёрин.

При этом необходимо внимательно рассмотреть края колбасы, они не должны быть порванными или деформированными, а оболочка колбасы должна плотно прилегать к ее содержимому, иначе продукт является испорченным.