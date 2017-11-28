Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: жесткая позиция Путина ставит в тупик МОК
Злые люди живут меньше
Людмила Петрановская о том, как общаться с ребенком из детдома
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
42-летняя Тина Канделаки выглядит ровесницей дочери
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Эксперт: Новые санкции США против РФ беспрецедентны по масштабу
СМИ: Пенсионеров снова хотят вернуть на работу
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Мнение: Армия России готовится к следующей большой войне
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Дженнифер Лопез снялась в чувственной фотосессии
Пальто невесты принца Гарри стало хитом среди модниц
Экс-жена Джигарханяна собирается в Париж и хочет стать матерью
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8День благодарения
17:00 (мск), источник: Podrobno.uz

Советы эксперта: как выбрать качественную колбасу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На днях правоохранительными органами Ташкента в одном из столичных колбасных цехов проведен рейд. Установлено, что при изготовлении колбасы использовалось ослиное мясо.

Источник: Podrobno.uz

В качестве вещественного доказательства было изъято 275 килограммов мяса. Экспертиза продукции показала, что она является негодной к потреблению.

После подобного инцидента задумываешься, как выбрать качественную колбасу. Для этого корреспондент АН Podrobno.uz обратился за советом к эксперту, шеф-повару одного из столичных ресторанов Эйнару Шестёрину.

По его мнению, к выбору колбасы нужно подходить ответственно и приобретать ее желательно не на рынках, а в супермаркетах.

«Стоит отдать предпочтение производителям известных торговых марок, зарекомендовавших себя на рынке, и не бояться кусачих цен, так как стоимость колбасы прямо пропорциональна ее качеству», — отметил он.

Также, заметил эксперт, обязательно нужно проверять срок годности продукта и ознакомиться с его составом. Специалист отметил, что во многих случаях производители добавляют в свою продукцию красители и ароматизаторы, которые не рекомендуется потреблять в пищу.

«Колбаса должна иметь в своем составе только мясо, соль, пряности и нитрит натрия. Желательно, перед тем как купить понравившуюся колбасу, попросите продавца дать вам попробовать небольшой кусочек», — сказал Шестёрин.

При этом необходимо внимательно рассмотреть края колбасы, они не должны быть порванными или деформированными, а оболочка колбасы должна плотно прилегать к ее содержимому, иначе продукт является испорченным.

В заключение Эйнар отметил, что сам предпочитает колбасу без химических составляющих и преимущественно из говядины.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Советы эксперта: как выбрать качественную колбасу
Узбекистан и Казахстан введут скидки на железнодорожные билеты
Путин поручил ввести ежемесячную выплату на рождение первенца
Причиной аварии «Метеора-М» назвали человеческий фактор
На официальном плакате ЧМ-2018 изображен Лев Яшин
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
В суде по делу Улюкаева взвесили сумку с $2 миллионами
На Украине начали расследовать переворот 2014 года
Крупнейшие в мире катастрофы подводных лодок
Спорт
«Спартак» обыграл «Зенит» Московский «Спартак» отомстил санкт-петербургскому «Зениту» за унизительное поражение на поле сине-бело-голубых, одержав на «Открытие Арене» уверенную победу
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Анна Седокова показала сына поклонникам Певица впервые показала маленького Гектора.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь