В США девушка с синдромом Дауна впервые победила на конкурсе красоты

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В США девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты, завоевав титул «Мисс Миннесота».

Звание первой красавицы штата досталось 22-летней Микайле Холмгрен. Американка и раньше участвовала в подобных мероприятиях, которые, однако, организовывались для девушек с ограниченными возможностями.

Mikayla Holmgren, the first woman with Down syndrome to compete in the Miss Minnesota USA contest, is interviewed after the pageant in Burnsville. Holmgren, 22, of Marine on St. Croix, won the Spirit Award and the Directors Award. pic.twitter.com/GOx3kmTmfx.

— Mary Divine (@MaryEDivine) 27 ноября 2017 г.

По словам судей, Микайла выиграла благодаря своей улыбке и танцевальному выступлению. «Для меня танцы — это способ самовыражения, — говорит Холмгрен, которая занимается танцами с шести лет. — Мой талант заключается в этом, и я хочу показать людям, что я могу делать».

Showing off dancing in front of cameras.

Публикация от Mikayla Holmgren (@mikholmgren_inspiring_others) Ноя 27 2017 в 10:22 PST.

Исполнительный директор конкурса Дениз Уоллис осталась довольна решением судей. «Любой, кто проведет с ней хотя бы пять минут, поймет, что она может представлять сообщество людей, которых надо вовлекать в подобные конкурсы», — говорит Уоллис.