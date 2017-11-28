Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обезглавливающий удар по РФ: США хватит трех минут - эксперт
Злые люди живут меньше
Подполковник полиции напал на сотрудника ГИБДД, защищая женщину
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Эксперт: Новые санкции США против РФ беспрецедентны по масштабу
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Жена об официальном разводе с Джигарханяном: Уже не ждала
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Состояние госпитализированного Табакова резко ухудшилось — СМИ
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
8На Бали проснулся вулкан Агунг
19:15 (мск), источник: РИА Новости

В США девушка с синдромом Дауна впервые победила на конкурсе красоты

В США девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты, завоевав титул «Мисс Миннесота». Звание первой красавицы штата досталось 22-летней Микайле Холмгрен.

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В США девушка с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты, завоевав титул «Мисс Миннесота».

Звание первой красавицы штата досталось 22-летней Микайле Холмгрен. Американка и раньше участвовала в подобных мероприятиях, которые, однако, организовывались для девушек с ограниченными возможностями.

Mikayla Holmgren, the first woman with Down syndrome to compete in the Miss Minnesota USA contest, is interviewed after the pageant in Burnsville. Holmgren, 22, of Marine on St. Croix, won the Spirit Award and the Directors Award. pic.twitter.com/GOx3kmTmfx.

 — Mary Divine (@MaryEDivine) 27 ноября 2017 г.

По словам судей, Микайла выиграла благодаря своей улыбке и танцевальному выступлению. «Для меня танцы — это способ самовыражения, — говорит Холмгрен, которая занимается танцами с шести лет. — Мой талант заключается в этом, и я хочу показать людям, что я могу делать».

Showing off dancing in front of cameras.

Публикация от Mikayla Holmgren (@mikholmgren_inspiring_others) Ноя 27 2017 в 10:22 PST.

Исполнительный директор конкурса Дениз Уоллис осталась довольна решением судей. «Любой, кто проведет с ней хотя бы пять минут, поймет, что она может представлять сообщество людей, которых надо вовлекать в подобные конкурсы», — говорит Уоллис.

Организаторы конкурса «Мисс Миннесота» стараются разнообразить состав участниц. Так, в прошлом году перед жюри выступила 19-летняя американка сомалийского происхождения Халима Аден, которая вышла на подиум в хиджабе и буркини.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Российский генерал: американцам нечего делать в Черном море
Олег Табаков сделал важное заявление
Путин рассказал о новых мерах поддержки семей
Суд отказал «дочке» Siemens в аресте поставленных в Крым турбин
Родченков выдал за допинговый список медальный прогноз России
СМИ опубликовали последнее сообщение с пропавшей подлодки
Дело Улюкаева: суд взвесил деньги Сечина
Сын Табакова рассказал о состоянии отца
Стали известны детали свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь