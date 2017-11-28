Сын Табакова сообщил, что врачи оценивают состояние актера как стабильное
Также известно, что Олег Табаков
Также известно, что Олег Табаков
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Состояние художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова, который в понедельник был доставлен в реанимационное отделение Первой градской больницы, оценивается врачами как стабильное,
«На основании того, что мне говорят врачи, у него стабильное состояние, со вчерашнего дня ничего не изменилось. Он в сознании, воспаление легких не предполагает отсутствие сознания», — сказал он, комментируя появившиеся в СМИ сообщения об ухудшении состояния здоровья худрука МХТ им. Чехова.
«Моему папе 82 года. Он имеет право иногда полежать на искусственной вентиляции легких. Регламентируют это врачи, которые работают в Первой градской больнице», — добавил Антон Табаков.
Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове. Он является лауреатом Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Полный кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством», член Совета по культуре и искусству при президенте России. Также возглавляет Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.