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17:01 (мск), источник: ТАСС

Сын Табакова сообщил, что врачи оценивают состояние актера как стабильное

Также известно, что Олег Табаков из-за воспаления легких находится на аппарате искусственной вентиляции.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Состояние художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова, который в понедельник был доставлен в реанимационное отделение Первой градской больницы, оценивается врачами как стабильное, из-за воспаления легких он находится на аппарате искусственной вентиляции. Об этом сообщил ТАСС во вторник его сын Антон Табаков.

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«На основании того, что мне говорят врачи, у него стабильное состояние, со вчерашнего дня ничего не изменилось. Он в сознании, воспаление легких не предполагает отсутствие сознания», — сказал он, комментируя появившиеся в СМИ сообщения об ухудшении состояния здоровья худрука МХТ им. Чехова.

«Моему папе 82 года. Он имеет право иногда полежать на искусственной вентиляции легких. Регламентируют это врачи, которые работают в Первой градской больнице», — добавил Антон Табаков.

Олег Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове. Он является лауреатом Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий. Полный кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством», член Совета по культуре и искусству при президенте России. Также возглавляет Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.

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