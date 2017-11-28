Сын Табакова сообщил, что врачи оценивают состояние актера как стабильное

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Состояние художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова, который в понедельник был доставлен в реанимационное отделение Первой градской больницы, оценивается врачами как стабильное, из-за воспаления легких он находится на аппарате искусственной вентиляции. Об этом сообщил ТАСС во вторник его сын Антон Табаков.

Читайте также В МХТ рассказали о причинах госпитализации Олега Табакова

«На основании того, что мне говорят врачи, у него стабильное состояние, со вчерашнего дня ничего не изменилось. Он в сознании, воспаление легких не предполагает отсутствие сознания», — сказал он, комментируя появившиеся в СМИ сообщения об ухудшении состояния здоровья худрука МХТ им. Чехова.

«Моему папе 82 года. Он имеет право иногда полежать на искусственной вентиляции легких. Регламентируют это врачи, которые работают в Первой градской больнице», — добавил Антон Табаков.