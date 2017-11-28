Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Правительство хочет снова вернуть пенсионеров на работу
Спорт не помогает женщинам похудеть
Подполковник полиции напал на сотрудника ГИБДД, защищая женщину
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Ирина Безрукова блистала в белом кружевном платье
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Эксперт: Новые санкции США против РФ беспрецедентны по масштабу
СМИ: Пенсионеров снова хотят вернуть на работу
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Мнение: Армия России готовится к следующей большой войне
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Ирина Безрукова блистала в белом кружевном платье
42-летняя Тина Канделаки выглядит ровесницей дочери
Экс-жена Джигарханяна собирается в Париж и хочет стать матерью
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8День благодарения
17:14 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму откроют 10 новых кинозалов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Десять организаций кинематографии Республики Крым стали победителями конкурса по поддержке кинотеатров в малых и средних городах с населением до 500 тысяч жителей, проводимого Федеральным Фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Как уточнили в Минкультуры, благодаря победе в конкурсе планируется открыть три кинозала в Симферополе, по два — в Саках и Щелкино, по одному — в Феодосии, Черноморском и селе Петровка Красногвардейского района.

Для каждого кинозала выделено 5 миллионов рублей на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием.

В Минкультуры РК отметили, что обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.

Всего в рамках конкурса распределена субсидия в размере 1 млрд рублей, а поддержка оказана 202 кинозалам из 57 регионов страны.

Ранее новым современным кинооборудованием уже были оснащены 11 кинозалов крымских кинотеатров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Националист Корчинский признал, что Крым живет лучше Украины
Имущество Ислямова на торгах ушло за копейки
Путин поручил ввести ежемесячную выплату на рождение первенца
Причиной аварии «Метеора-М» назвали человеческий фактор
На официальном плакате ЧМ-2018 изображен Лев Яшин
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
В суде по делу Улюкаева взвесили сумку с $2 миллионами
На Украине начали расследовать переворот 2014 года
Крупнейшие в мире катастрофы подводных лодок
Спорт
«Спартак» обыграл «Зенит» Московский «Спартак» отомстил санкт-петербургскому «Зениту» за унизительное поражение на поле сине-бело-голубых, одержав на «Открытие Арене» уверенную победу
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Анна Седокова показала сына поклонникам Певица впервые показала маленького Гектора.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь