В Крыму откроют 10 новых кинозалов

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Как уточнили в Минкультуры, благодаря победе в конкурсе планируется открыть три кинозала в Симферополе, по два — в Саках и Щелкино, по одному — в Феодосии, Черноморском и селе Петровка Красногвардейского района.

Для каждого кинозала выделено 5 миллионов рублей на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием.

В Минкультуры РК отметили, что обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.

Всего в рамках конкурса распределена субсидия в размере 1 млрд рублей, а поддержка оказана 202 кинозалам из 57 регионов страны.