Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт»
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Путин рассказал, на что смогут рассчитывать семьи с двумя детьми
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Российская армия готовится к новой большой войне — СМИ
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Ирина Безрукова блистала в белом кружевном платье
42-летняя Тина Канделаки выглядит ровесницей дочери
Экс-жена Джигарханяна собирается в Париж и хочет стать матерью
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
8День благодарения
12Белый дом Рождества
17:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Студенты ВолГУ создали интернет-путеводитель по Волгограду на пяти языках

Над созданием портала-путеводителя работали студенты ВолГУ вместе с зарубежными коллегами, а также институтом переводоведения, языкознания и культурологии Университета имени Гутенберга города Майнца. Называется он «Волгоградский край. Территория путешествий».

— Путеводитель и туристический интернет-портал должны делать люди, которые живут в этом городе, поскольку они знают его в деталях. Что мы и сделали, — презентовала портал завкафедры теории и практики перевода ВолГУ профессор Вера Митягина.

Прогуляться по красивым улицам Волгограда, к Мамаеву Кургану, узнать об интересных фактах и культурном досуге города, достопримечательностях и гастрономии — лишь часть возможностей туристического портала. На сайте также можно изучить места для шопинга, узнать о транспорте, живой природе Волгограда и получить практические советы для путешественника.

И что удивительно — все это доступно на пяти языках: русском, английском, немецком, французском и китайском.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 На «Экотехе» обсудят строительство экогородов
На «Экотехе» обсудят строительство экогородов
Путин поручил ввести ежемесячную выплату на рождение первенца
Причиной аварии «Метеора-М» назвали человеческий фактор
На официальном плакате ЧМ-2018 изображен Лев Яшин
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
В суде по делу Улюкаева взвесили сумку с $2 миллионами
На Украине начали расследовать переворот 2014 года
Крупнейшие в мире катастрофы подводных лодок
Спорт
«Спартак» обыграл «Зенит» Московский «Спартак» отомстил санкт-петербургскому «Зениту» за унизительное поражение на поле сине-бело-голубых, одержав на «Открытие Арене» уверенную победу
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2022 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь