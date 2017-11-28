Студенты ВолГУ создали интернет-путеводитель по Волгограду на пяти языках
Над созданием
Над созданием
— Путеводитель и туристический
Прогуляться по красивым улицам Волгограда, к Мамаеву Кургану, узнать об интересных фактах и культурном досуге города, достопримечательностях и гастрономии — лишь часть возможностей туристического портала. На сайте также можно изучить места для шопинга, узнать о транспорте, живой природе Волгограда и получить практические советы для путешественника.
И что удивительно — все это доступно на пяти языках: русском, английском, немецком, французском и китайском.