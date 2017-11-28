Об угрозах ЧС крымчан будут оповещать СМС-сообщениями
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Оператор сотовой связи «Крымтелеком» запустил по инициативе Главного управления МЧС в Крыму систему
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Оператор сотовой связи «Крымтелеком» запустил по инициативе Главного управления МЧС в Крыму систему
«Работа в данном направлении поможет более эффективно и быстро информировать крымчан о надвигающихся чрезвычайных ситуациях, что в свою очередь может спасти не одну жизнь», — заверил начальник крымского главка МЧС Сергей Шахов.
В