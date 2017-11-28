Об угрозах ЧС крымчан будут оповещать СМС-сообщениями

«Работа в данном направлении поможет более эффективно и быстро информировать крымчан о надвигающихся чрезвычайных ситуациях, что в свою очередь может спасти не одну жизнь», — заверил начальник крымского главка МЧС Сергей Шахов.

В пресс-службе призвали жителей и гостей полуострова со всей серьезностью относиться к поступающим на мобильные телефоны сообщениям, знакомиться с ними и принимать к сведению. «Если вы получили сообщение об уже возникшей опасности, поделитесь информацией с родными, знакомыми и окружающими людьми», — подчеркнули в ведомстве.