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17:17 (мск), источник: РИА Крым

Об угрозах ЧС крымчан будут оповещать СМС-сообщениями

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Оператор сотовой связи «Крымтелеком» запустил по инициативе Главного управления МЧС в Крыму систему СМС-оповещения абонентов об угрозах техногенных аварий, опасных природных явлений и иных бедствий. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.

«Работа в данном направлении поможет более эффективно и быстро информировать крымчан о надвигающихся чрезвычайных ситуациях, что в свою очередь может спасти не одну жизнь», — заверил начальник крымского главка МЧС Сергей Шахов.

В пресс-службе призвали жителей и гостей полуострова со всей серьезностью относиться к поступающим на мобильные телефоны сообщениям, знакомиться с ними и принимать к сведению. «Если вы получили сообщение об уже возникшей опасности, поделитесь информацией с родными, знакомыми и окружающими людьми», — подчеркнули в ведомстве.

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