Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Злые люди живут меньше
В самом криминальном регионе РФ в 2017-м было 3103 преступлений
Путин назвал сумму, которую начнут платить за первого ребенка
Сын Табакова рассказал о самочувствии актера
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Мнение: Армия России готовится к следующей большой войне
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Дженнифер Лопез снялась в чувственной фотосессии
Пальто невесты принца Гарри стало хитом среди модниц
Экс-жена Джигарханяна собирается в Париж и хочет стать матерью
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8День благодарения
12Белый дом Рождества
17:19 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге начался ажиотаж в связи с номерами ОВО

В МРЭО УГИБДД Петербурга и Ленобласти поступили государственные знаки с литерами «ОВО» 98-го региона. С конца выходных бизнесменам города и области не прекращаются звонки с предложениями их приобрести как по знакомству, так и за дополнительное вознаграждение.

Источник: РИА "Новости"

По информации «Водителя Петербурга», с утра 27 ноября в межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы Управления ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти поступили автомобильные государственные номера, ранее закрепленные за Управлением вневедомственной охраны ГУ МВД.

Как известно, на служебных автомашинах этого ведомства были установлены синие полицейские номера и обычные с буквами «ОВО» и 98-м регионом. Однако после вхождения управлений вневедомственных охран в структуру Национальной гвардии РФ ряд автохозяйств были ликвидированы. Судя по всему, в ноябре 2017 года так произошло и с автохозяйством УВО регионального ГУ МВД.

По данным «Водителя Петербурга», начиная с воскресенья, 26 ноября, бизнесменам Петербурга и Ленобласти пошел шквал предложений. Одним предлагается поменять их прежние номера на «ОВО», другим приобрести «ОВО» на новые автомашины. Причем посредники уверяют деловых людей, что номера «ОВО» статуснее, чем «ООО» или ОАО. Хотя честно и добавляют, что «ОСА» 98-го региона и особенно «АМР» 98-го региона останутся выше по значению, чем бывшие номера вневедомственной охраны.

Что касается цены «ОВО» на черном рынке, то ее можно рассчитать, исходя из последнего всплеска внимания к статусу на автомобиле. Так, например, номера «ОМО» продавали от 100 тысяч рублей, а в зависимости от цифр стоимость взлетала и выше.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Водителей-иностранцев взяли за права
Путин поручил ввести ежемесячную выплату на рождение первенца
Причиной аварии «Метеора-М» назвали человеческий фактор
На официальном плакате ЧМ-2018 изображен Лев Яшин
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
В суде по делу Улюкаева взвесили сумку с $2 миллионами
На Украине начали расследовать переворот 2014 года
Крупнейшие в мире катастрофы подводных лодок
Спорт
«Спартак» обыграл «Зенит» Московский «Спартак» отомстил санкт-петербургскому «Зениту» за унизительное поражение на поле сине-бело-голубых, одержав на «Открытие Арене» уверенную победу
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2022 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь