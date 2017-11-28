В Петербурге начался ажиотаж в связи с номерами ОВО

Источник: РИА "Новости"

По информации «Водителя Петербурга», с утра 27 ноября в межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы Управления ГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти поступили автомобильные государственные номера, ранее закрепленные за Управлением вневедомственной охраны ГУ МВД.

Как известно, на служебных автомашинах этого ведомства были установлены синие полицейские номера и обычные с буквами «ОВО» и 98-м регионом. Однако после вхождения управлений вневедомственных охран в структуру Национальной гвардии РФ ряд автохозяйств были ликвидированы. Судя по всему, в ноябре 2017 года так произошло и с автохозяйством УВО регионального ГУ МВД.

По данным «Водителя Петербурга», начиная с воскресенья, 26 ноября, бизнесменам Петербурга и Ленобласти пошел шквал предложений. Одним предлагается поменять их прежние номера на «ОВО», другим приобрести «ОВО» на новые автомашины. Причем посредники уверяют деловых людей, что номера «ОВО» статуснее, чем «ООО» или ОАО. Хотя честно и добавляют, что «ОСА» 98-го региона и особенно «АМР» 98-го региона останутся выше по значению, чем бывшие номера вневедомственной охраны.