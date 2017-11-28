Водитель троллейбуса из Калининграда приглашён на жеребьевку ЧМ-2018
ФИФА пригласила на жеребьевку ЧМ-2018 водителя троллейбуса из Калининграда. Наш земляк Владимир Зуев стал одним из 11-ти почетных зрителей церемонии — жителей
ФИФА пригласила на жеребьевку ЧМ-2018 водителя троллейбуса из Калининграда. Наш земляк Владимир Зуев стал одним из 11-ти почетных зрителей церемонии — жителей
57-летний Владимир Зуев — лауреат всесоюзных премий по прогностической литературе в области футбольной тематики. Также является официальным диктором стадиона «Балтика». С 1993-го года он не пропустил ни одного домашнего матча команды. Тем не менее, основная специальность Владимира — водитель троллейбуса. Уже около 40 лет он сидит за рулём общественного транспорта.
«Мне приятно держать аудиторию, чувствовать её во время матча и даже помогать. Ничто не объединяет так людей, как боление за свою команду. За свою Родину, за свой клуб. За престиж своего города. Я очень люблю свой город. Это
В отборе суперболельщиков в разных городах и разных форматах принимали участие послы
Все суперболельщики станут гостями церемонии финальной жеребьевки ЧМ-2018 в Государственном Кремлевском Дворце. Кроме того, каждый из них получит два билета на первый матч в своем городе.