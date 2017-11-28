Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Ученые нашли на поверхности МКС живые бактерии из космоса
Будущим мамам советуют воздержаться от аспирина и парацетамола
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Путин предложил помочь с ипотекой семьям с двумя и тремя детьми
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Российская армия готовится к новой большой войне — СМИ
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Ирина Безрукова блистала в белом кружевном платье
42-летняя Тина Канделаки выглядит ровесницей дочери
Экс-жена Джигарханяна собирается в Париж и хочет стать матерью
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8День благодарения
12Белый дом Рождества
17:16 (мск), источник: Вести - Калининград

Водитель троллейбуса из Калининграда приглашён на жеребьевку ЧМ-2018

ФИФА пригласила на жеребьевку ЧМ-2018 водителя троллейбуса из Калининграда. Наш земляк Владимир Зуев стал одним из 11-ти почетных зрителей церемонии — жителей городов-организаторов чемпионата, которые своей страстью и преданностью футболу заслужили звание суперболельщиков.

57-летний Владимир Зуев — лауреат всесоюзных премий по прогностической литературе в области футбольной тематики. Также является официальным диктором стадиона «Балтика». С 1993-го года он не пропустил ни одного домашнего матча команды. Тем не менее, основная специальность Владимира — водитель троллейбуса. Уже около 40 лет он сидит за рулём общественного транспорта.

«Мне приятно держать аудиторию, чувствовать её во время матча и даже помогать. Ничто не объединяет так людей, как боление за свою команду. За свою Родину, за свой клуб. За престиж своего города. Я очень люблю свой город. Это город-музей. Считаю, что он ни чуть не уступает ни Флоренции, ни Риму, ни Венеции», — рассказал Зуев в ролике, подготовленным ФИФА.

В отборе суперболельщиков в разных городах и разных форматах принимали участие послы городов-организаторов, представители местных футбольных клубов и футбольных федераций, а также объединения болельщиков. Основными критериями при выборе являлась любовь к футболу, преданность родной команде и желание принять чемпионат мира по в своем городе.

Все суперболельщики станут гостями церемонии финальной жеребьевки ЧМ-2018 в Государственном Кремлевском Дворце. Кроме того, каждый из них получит два билета на первый матч в своем городе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Звезда российских сериалов умер в ванной во время запоя
Распознать маньяка невозможно: эксперты и свидетели о новых убийствах в Москве
Путин поручил ввести ежемесячную выплату на рождение первенца
Причиной аварии «Метеора-М» назвали человеческий фактор
На официальном плакате ЧМ-2018 изображен Лев Яшин
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
В суде по делу Улюкаева взвесили сумку с $2 миллионами
На Украине начали расследовать переворот 2014 года
Крупнейшие в мире катастрофы подводных лодок
Спорт
«Спартак» обыграл «Зенит» Московский «Спартак» отомстил санкт-петербургскому «Зениту» за унизительное поражение на поле сине-бело-голубых, одержав на «Открытие Арене» уверенную победу
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2022 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь