Водитель троллейбуса из Калининграда приглашён на жеребьевку ЧМ-2018

57-летний Владимир Зуев — лауреат всесоюзных премий по прогностической литературе в области футбольной тематики. Также является официальным диктором стадиона «Балтика». С 1993-го года он не пропустил ни одного домашнего матча команды. Тем не менее, основная специальность Владимира — водитель троллейбуса. Уже около 40 лет он сидит за рулём общественного транспорта.

«Мне приятно держать аудиторию, чувствовать её во время матча и даже помогать. Ничто не объединяет так людей, как боление за свою команду. За свою Родину, за свой клуб. За престиж своего города. Я очень люблю свой город. Это город-музей. Считаю, что он ни чуть не уступает ни Флоренции, ни Риму, ни Венеции», — рассказал Зуев в ролике, подготовленным ФИФА.

В отборе суперболельщиков в разных городах и разных форматах принимали участие послы городов-организаторов, представители местных футбольных клубов и футбольных федераций, а также объединения болельщиков. Основными критериями при выборе являлась любовь к футболу, преданность родной команде и желание принять чемпионат мира по в своем городе.