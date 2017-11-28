В усадьбе Курлиных откроется Музей для детей «Зеленка»

Архитектор и педагог

Имя Александра Зеленко в Самаре известно в первую очередь благодаря его постройкам. По проектам московского архитектора возведены и реконструированы такие здания, как собственный особняк на улице Самарской, 179 (Дом журналиста), торговый дом Пермяковой на улице Молодогвардейской, 70, Самарская земская управа на улице Фрунзе, 116 (Колледж транспортного строительства и предпринимательства), Русский торгово-промышленный банк на улице Куйбышева, 55 (Тубдиспансер) и, конечно же, усадьба купцов Курлиных на улице Фрунзе, 159, в которой располагается Музей модерна, а теперь откроется и Музей для детей «Зеленка».

Как педагог Зеленко стал известен уже после отъезда из Самары. В Москве он активно участвовал в образовательном проекте «Сеттльмент» вместе с выдающимся педагогом Станиславом Шацким. В 1925 году Зеленко выпустил книгу «Детские музеи в Северной Америке». В ней архитектор и педагог описывает устройство идеального детского музея, основываясь на опыте, полученном в путешествиях по США. Он не просто копирует идеи заокеанских музейщиков, а предлагает оригинальную концепцию детского музея, соотносящуюся с раннесоветской спецификой. Зеленко видит детский музей как пространство взаимодействия взрослого и ребенка, избавленного от догматизма и поучания.

Музей должен быть местом для обучения, игры, общения, встречи с прекрасным, получения социального опыта. Поход в музей для ребенка не должен быть единичным событием, наоборот, музей должен стать местом досуга и творчества. В идеях Зеленко-педагога четко прослеживается влияние архитектурного опыта, он говорит о воспитании красотой и необходимости научить детей видеть прекрасное. С другой стороны, Зеленко много берет из современной ему педагогической мысли, например, идею детского самоуправления или принцип отношения к педагогам как к старшим товарищам.

Пространство «чувственного развития»

Проект детского музея «Зеленая школа» (Центр Зеленко), разработанный командой самарского Музея модерна, победил в грантовом конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Владимира Потанина. Открыть музейно-образовательный центр планировали весной 2017-го, однако работа над экспозицией потребовала больше времени. Изменилось и название музея. Авторы решили совместить «Заленую школу» с фамилией архитектора — получилась «Зеленка».

Над экспозицией работала команда музейщиков, педагогов, художников и дизайнеров под руководством Михаила Савченко. Основываясь на идеях Александра Зеленко, авторы создали в Музее для детей несколько пространств «чувственного развития»: «Свет и тьма», «Звуки и шумы», «Цвет и форма», «Пространство и время», «Открытия и изобретения». Главная цель Музея «Зеленка», по словам организаторов, — научить ребенка видеть красоту в обыденных вещах.