Госкомтуризма не рекомендует гражданам посещать Бали из-за вулкана
По информации Посольства Республики Узбекистан в Индонезии, на острове Бали происходит извержение вулкана Агунг, которому присвоен высочайший уровень опасности.
По информации Посольства Республики Узбекистан в Индонезии, на острове Бали происходит извержение вулкана Агунг, которому присвоен высочайший уровень опасности.
Три раза зафиксирован выброс пепла высотой до 4 тыс.м.
В настоящее время зоной эвакуации объявлена территория радиусом около 12 км вокруг горы, где расположены 22 деревни и находится около 100 тыс. человек. На данный момент эвакуировано более 40 тыс. человек.
В связи с извержением приостановлена работа международного аэропорта в г. Денпасар и отменено более 445 международных рейсов. Это, в свою очередь, повлияло на перемещение 59 тыс. пассажиров.
В сентябре также была зафиксирована активность данного вулкана. Тогда было эвакуировано более 144 тыс. человек. Последний раз крупное извержение на вулкане Агунг было в 1963 году, когда погибло более 1000 человек.
Государственный Комитет по развитию туризма рекомендует учитывать сложившуюся неблагоприятную обстановку гражданам Узбекистана, а также туристическим компаниям, планирующим путешествие в Индонезию.