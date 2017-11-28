Госкомтуризма не рекомендует гражданам посещать Бали из-за вулкана

Источник: UzReport.news

Три раза зафиксирован выброс пепла высотой до 4 тыс.м.

В настоящее время зоной эвакуации объявлена территория радиусом около 12 км вокруг горы, где расположены 22 деревни и находится около 100 тыс. человек. На данный момент эвакуировано более 40 тыс. человек.

В связи с извержением приостановлена работа международного аэропорта в г. Денпасар и отменено более 445 международных рейсов. Это, в свою очередь, повлияло на перемещение 59 тыс. пассажиров.

В сентябре также была зафиксирована активность данного вулкана. Тогда было эвакуировано более 144 тыс. человек. Последний раз крупное извержение на вулкане Агунг было в 1963 году, когда погибло более 1000 человек.