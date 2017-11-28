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8На Бали проснулся вулкан Агунг
12Белый дом Рождества
20:26 (мск), источник: UzReport.news

Госкомтуризма не рекомендует гражданам посещать Бали из-за вулкана

По информации Посольства Республики Узбекистан в Индонезии, на острове Бали происходит извержение вулкана Агунг, которому присвоен высочайший уровень опасности.

Источник: UzReport.news

Три раза зафиксирован выброс пепла высотой до 4 тыс.м.

В настоящее время зоной эвакуации объявлена территория радиусом около 12 км вокруг горы, где расположены 22 деревни и находится около 100 тыс. человек. На данный момент эвакуировано более 40 тыс. человек.

В связи с извержением приостановлена работа международного аэропорта в г. Денпасар и отменено более 445 международных рейсов. Это, в свою очередь, повлияло на перемещение 59 тыс. пассажиров.

В сентябре также была зафиксирована активность данного вулкана. Тогда было эвакуировано более 144 тыс. человек. Последний раз крупное извержение на вулкане Агунг было в 1963 году, когда погибло более 1000 человек.

Государственный Комитет по развитию туризма рекомендует учитывать сложившуюся неблагоприятную обстановку гражданам Узбекистана, а также туристическим компаниям, планирующим путешествие в Индонезию.

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