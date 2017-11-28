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17:15 (мск), источник: Newtimes.kz

В Алматы стартует празднование 20-летия столицы

Как стало известно, 10 декабря 2017 года во Дворце республики города Алматы состоится торжественная церемония вручения премии «Астана — Ардағым», приуроченная к празднованию Дня рождения столицы, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Юбилейная премия «Астана — Ардағым» будет присуждена алматинцам и деятелям, прожившим большую часть своей жизни в городе Алматы, которые внесли вклад в становление Астаны, и оказали всемерную поддержку решению Президента о переносе столицы.

Премия будет присуждена по 20 номинациям в области образования и науки, архитектуры и строительства, здравоохранения, спорта, искусства, кинематографии, журналистики, литературы и будет состоять из нескольких этапов — выдвижения номинантов, электронного голосования горожан, подведения итогов, формирования 20-ки финалистов, церемонии награждения победителей.

Отбор будет проходить при участии конкурсной комиссии и открытого интернет голосования с 5 по 8 декабря 2017 года на специальном сайте, который начнет работу с 1 декабря текущего года.

Дата проведения мероприятия, 10 декабря была выбрана не случайно, именно в этот день, 10 декабря 1997 года по решению Главы государства состоялся официальный перенос столицы.

Отметим, что церемония вручения премии «Астана — Ардағым» станет первой в череде мероприятий, посвященных юбилею столицы, которые будут проходить до 6 июля 2018 года.

Напомним, в конце сентября Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал распоряжения по подготовке к празднованию 20-летия Астаны.

Глава государства поручил образовать комиссию в целях подготовки и проведения празднования 20-летия столицы Республики Казахстан — города Астаны.

Вместе с тем Правительству страны совместно с акимами Астаны и Алматы, областей было поручено в двухмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 20-летия столицы Республики Казахстан.

Добавим, что Алматы уже начала празднование столь масштабного мероприятия. В минувшие выходные в южной столице в Казахском Государственном академическом театре драмы имени Мухтара Ауэзова прошел международный фестиваль народных исполнителей жыршы «Ұлы Дала Елі», посвященный празднованию 20-летию столицы Астаны.

Стоить отметить, что сегодня в Алматы в рамках программы «Рухани жаңғыру» ведется системная работа по поддержке и возрождению традиционного искусства, поэтому неслучайно, что буквально месяц назад Алматы был включен в сеть творческих городов ЮНЕСКО, как город культуры и творчества.

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