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18:13 (мск), источник: Tengrinews

Ученый Кеннет Алибек объяснил отъезд из Казахстана в США

Бывший председатель правления АО «Национальный медицинский холдинг» Кеннет Алибек объяснил отъезд из Казахстана в Соединенные Штаты Америки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на его аккаунт в Facebook.

Источник: Tengrinews

«Неделю назад получили задания от руководителя нашей компании создать производственные мощности для двух недавно разработанных нами препаратов — один для использования в Техасе, а другой во Флориде. Срок — конец декабря и начало января. Два производства за полтора месяца! Знаю, что сделаем. Но вот — делаю и сравнил с недалеким прошлoм в другой стране: — принимаем решение мы (с руководителями будущего производства) самостоятельно; — никто не требует покупать подешевле — ясно, что ниже цена — ниже качество; — не надо писать обоснования — приходит старший сотрудник или руководитель группы — я подтверждаю и руководитель закупок сразу начинает работу; — тендеров нет в принципе; — аудита нет в принципе — аудит лишь раз в году, когда мы приглашаем аудиторскую компанию, чтобы тщательно нас проверили; — от момента принятия решения до оплаты или предоплаты — один или два дня; — поставка в самые короткие сроки; — нет СЭС и других проверяльщиков, приходящих часто, все “разрешения” путем регистрации. А это значит, что если не в начале, то в середине января производства начнут работать», — написал он.

Кеннет Алибек отметил, что перед отъездом к себе в США он понял, что начал испытывать страх.

«Много лет думал, что ничего не боюсь. Но перед отъездом домой в США понял, что боюсь аудита в Казахстане: работать не дают, проверяют, правильно ли проведены исследования (может быть, нужно было использовать меньше денег на лечение пациентов?). И месяцы, месяцы аудитов в надежде что-либо найти, так как это приказал большой бюрократ, который тебя за что-то невзлюбил. Плюнул и решил вернуться в США и руковожу наукой в компании — здесь нет презумпции виновности. Ты честен изначально. Но не дай бог обмануть… Поэтому счастлив, что делаешь науку — и делаешь ее быстро и эффективно. Это действительно счастье, когда все организовано так, что все завиcит только от тебя, а не от закупщиков, финансистов, аудиторов, СЭС, и многих других… А других — целые армии. Рабочий день давно (4 часа назад) закончился и пора идти домой», — заключил он.

Кеннет Алибек эмигрировал в США в 1992 году. В 2010-м он переехал в Астану, где возглавлял Национальный медицинский холдинг и Национальный научный центр онкологии и трансплантологии.

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