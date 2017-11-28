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18:13 (мск), источник: Вести Иркутск

В десятку самых пьющих регионов России попала Иркутская область

Рейтинг за 2017 год подготовили федеральный проект «Трезвая Россия» и ВГТРК.

Источник: РИА "Новости"

Прибайкалье на 77-м месте из 85. Больше, чем в Иркутской области, алкоголизмом страдают в Магаданской, Нижегородской, Курганской, Амурской областях, Республике Бурятия, Ненецком и Чукотском автономных округах, Пермском крае. А вот самые трезвые регионы — Чечня, Ингушетия, Дагестан.

Кстати, по сравнению с рейтингом прошлого года Прибайкалье потеряло семь позиций. Исследование основано на анализе объёма продаж спиртного, числа больных алкоголизмом и умерших от него.

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