В десятку самых пьющих регионов России попала Иркутская область

Прибайкалье на 77-м месте из 85. Больше, чем в Иркутской области, алкоголизмом страдают в Магаданской, Нижегородской, Курганской, Амурской областях, Республике Бурятия, Ненецком и Чукотском автономных округах, Пермском крае. А вот самые трезвые регионы — Чечня, Ингушетия, Дагестан.