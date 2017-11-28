Состояние 33-летнего пациента, которому сделали пересадку сердца в Ростове-на-Дону, медики оценивают как «стабильное»

Известно, что пациентом стал 33-летний житель региона, у которого была диагностирована терминальная сердечная недостаточность. Операция по трансплантации жизненно важного органа длилась несколько часов. За операционным столом находились около 30 специалистов, в числе которых хирурги, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, врачи лабораторной и функциональной диагностики.

Как рассказали журналистам врачи Ростовской областной клинической больницы, в настоящее время пациент уже дышит самостоятельно. В ближайшее время он будет переведен из реанимации в палату интенсивной терапии. Ему предстоит достаточно длительный процесс восстановления. К слову, теперь Ростовская область стала шестым российским регионом, где освоена трансплантация сердца.