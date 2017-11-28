В 2025 году в Казахстан завезут 200 амурских тигров

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, на это из республиканского бюджета выделено более 110 миллионов тенге. Основная часть денег будет направлена на материально-техническое оснащение. Эксперты рассказали, что планируется завезти около 200 особей. Специалисты подчеркивают, что на сегодняшний день все силы необходимо пустить на возрождение экосистемы..



Домом для тигров должны стать тугайные леса. Если удастся восстановить популяцию, то Казахстан станет первой в мире страной, вернувшей этих животных в регион после полного истребления более полувека назад.