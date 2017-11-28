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18:14 (мск), источник: 365info.kz

В 2025 году в Казахстан завезут 200 амурских тигров

Весной 2018 года завершится строительство Иле-Балхашского резервата, куда в 2025 году завезут амурских тигров, сообщает «Хабар 24».

Источник: 365info.kz

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, на это из республиканского бюджета выделено более 110 миллионов тенге. Основная часть денег будет направлена на материально-техническое оснащение. Эксперты рассказали, что планируется завезти около 200 особей. Специалисты подчеркивают, что на сегодняшний день все силы необходимо пустить на возрождение экосистемы..

Домом для тигров должны стать тугайные леса. Если удастся восстановить популяцию, то Казахстан станет первой в мире страной, вернувшей этих животных в регион после полного истребления более полувека назад.

«В первую очередь это не только восстановление популяции тигров, но и восстановление флоры и фауны в пойме реки Или, восстановление тугайных лесов, животного мира, который водился до этого. И потом уже как бренд — балхашский тигр», — сказал исполняющий обязанности председателя комитета МСХ РК Марлен Айнабеков.

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