В 2025 году в Казахстан завезут 200 амурских тигров
Весной 2018 года завершится строительство
Весной 2018 года завершится строительство
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, на это из республиканского бюджета выделено более 110 миллионов тенге. Основная часть денег будет направлена на
Домом для тигров должны стать тугайные леса. Если удастся восстановить популяцию, то Казахстан станет первой в мире страной, вернувшей этих животных в регион после полного истребления более полувека назад.
«В первую очередь это не только восстановление популяции тигров, но и восстановление флоры и фауны в пойме реки Или, восстановление тугайных лесов, животного мира, который водился до этого. И потом уже как бренд — балхашский тигр», — сказал исполняющий обязанности председателя комитета МСХ РК Марлен Айнабеков.