В Воронеже представили проект реконструкции подземного перехода у цирка

Источник: ООО «Меридиан»

В качестве формы для входных групп перехода концессионер выбрал прозрачный павильон с односкатной крышей. Помимо этого, проект предусматривает установку четырех подъемников для маломобильных граждан и два автономных туалета для нужд маломобильных групп населения.

В центральной части перехода создадут зону отдыха. Также там будет расположена навигационная система в виде информационных лайтбоксов.

В качестве освещения концессионер планирует использовать плоские светильники в виде панелей молочного цвета. Навигационные таблички будут освещаться направляющими светильниками под потолком, а также антивандальными светильниками, встроенными в напольное покрытие. Кроме того, специально для слабовидящих людей разместят яркие тактильные указатели и специальные тротуарные покрытия. Предполагается, что в переходе установят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный город».

По контракту срок реконструкции составляет три года. При этом инвестор заявлял о намерении провести работы в течение двух лет.

Городские власти объявили о планах передать инвестору подземный переход на пересечении улиц Кирова, Моисеева и 20-летия Октября в начале 2016 года. В марте 2015-го мэрия расторгла договоры аренды с владельцами торговых павильонов, а сами предприниматели подписали гарантийные письма о добровольном демонтаже объектов к 1 февраля 2017 года. Столкнувшись с категорическим нежеланием торговцев сносить киоски, мэр Александр Гусев продлил этот срок до 1 июля 2017-го.

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