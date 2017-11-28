Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Государство начнет платить за рождение первого ребенка
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Россиянам пообещали остановить рост цен на бензин
В России могут ввести налог на смерть
Пальто невесты принца Гарри стало хитом среди модниц
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Жена об официальном разводе с Джигарханяном: Уже не ждала
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Ирина Безрукова блистала в белом кружевном платье
42-летняя Тина Канделаки выглядит ровесницей дочери
Состояние госпитализированного Табакова резко ухудшилось — СМИ
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
10Самые дорогие в мире картины
18:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже представили проект реконструкции подземного перехода у цирка

Администрация Воронежа обнародовала предложенный ООО «Меридиан» проект реконструкции подземного перехода возле цирка во вторник, 28 ноября. Объект реконструируют в стиле старого города, а основным декоративным элементом станет состаренный облицовочный кирпич.

Источник: ООО «Меридиан»

В качестве формы для входных групп перехода концессионер выбрал прозрачный павильон с односкатной крышей. Помимо этого, проект предусматривает установку четырех подъемников для маломобильных граждан и два автономных туалета для нужд маломобильных групп населения.

В центральной части перехода создадут зону отдыха. Также там будет расположена навигационная система в виде информационных лайтбоксов.

В качестве освещения концессионер планирует использовать плоские светильники в виде панелей молочного цвета. Навигационные таблички будут освещаться направляющими светильниками под потолком, а также антивандальными светильниками, встроенными в напольное покрытие. Кроме того, специально для слабовидящих людей разместят яркие тактильные указатели и специальные тротуарные покрытия. Предполагается, что в переходе установят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный город».

По контракту срок реконструкции составляет три года. При этом инвестор заявлял о намерении провести работы в течение двух лет.

Городские власти объявили о планах передать инвестору подземный переход на пересечении улиц Кирова, Моисеева и 20-летия Октября в начале 2016 года. В марте 2015-го мэрия расторгла договоры аренды с владельцами торговых павильонов, а сами предприниматели подписали гарантийные письма о добровольном демонтаже объектов к 1 февраля 2017 года. Столкнувшись с категорическим нежеланием торговцев сносить киоски, мэр Александр Гусев продлил этот срок до 1 июля 2017-го.

Контекст

В конце мая 2017 года две воронежские фирмы — ООО «Меридиан» и ООО «Спецхимстрой» — подали заявки на право заключения концессионного соглашения. ООО «Спецхимстрой» не допустили к конкурсу — фирма предоставила не все документы. После этого компания обратилась в суд с требованием признать незаконными результаты протокола проведения предварительного отбора участников конкурса. В конце сентября ООО «Спецхимстрой» обратилось с иском к региональному УФАС о нарушении процедуры торгов. Компания потребовала обязать восстановить нарушенные права и допустить к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения на реконструкцию пешеходного перехода. В октябре 2017 года арбитражный суд Воронежской области вынес решение о законности результатов торгов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Воронеже представили проект реконструкции подземного перехода у цирка
Путин поручил ввести ежемесячную выплату на рождение первенца
Хворостовский посмертно выдвинут на премию Grammy
Дело Улюкаева: суд взвесил деньги Сечина
Представлен плакат чемпионата мира по футболу в России
Суд отказал «дочке» Siemens в аресте турбин, поставленных в Крым
Родченков выдал за допинговый список медальный прогноз России
Крупнейшие в мире катастрофы подводных лодок
Спорт
«Спартак» обыграл «Зенит» Московский «Спартак» отомстил санкт-петербургскому «Зениту» за унизительное поражение на поле сине-бело-голубых, одержав на «Открытие Арене» уверенную победу
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь