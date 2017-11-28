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18:00 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Декада инвалидов стартует в Дзержинске Нижегородской области 1 декабря

Декада инвалидов стартует в Дзержинске Нижегородской области 1 декабря. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 28 ноября 2017 года.

Согласно информации, в рамках декады пройдут мероприятия, приуроченные к международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.

Так 1 декабря в клубе инвалидов «Вера» (ул. Гайдара, 14Б) пройдет концертная программа «Мы вместе!», а 6 декабря — вечер-концерт «Поздравляем юбиляров».

С 1 по 8 декабря ГКУ «Центр занятости населения Дзержинска» организует индивидуальные консультации для лиц с ограниченными возможностями здоровья: «Особые потребности — особые возможности», а 5 декабря с 14:00 до 16:00 в этом же учреждении пройдет специализированная ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Спектакль «Оранжевый eжик» 4 декабря представит Дзержинский театр кукол для детей-инвалидов и их родителей (вход по пригласительным билетам).

6 декабря на базе ФОК «Ока» состоятся соревнования по настольному теннису с участием инвалидов, ветеранов и людей пенсионного возраста, 7 и 9 декабря — игровая программа на воде «Мир без границ» для воспитанников МКОУ «Дзержинская специальная коррекционная школа», а 8 декабря — спортивный парафестиваль «Мы можем!».

6 и 13 декабря в бассейне спорткомплекса «Капролактамовец» (ул. Строителей, 11Б) пройдут занятия для инвалидов на безвозмездной основе (обязательно наличие медицинской справки для посещения бассейна).

6 декабря в центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь» (пер. Западный, д. 3) пройдет праздничная программа «А жизнь продолжается».

7 декабря в 13:00 во дворце детского творчества пройдет тематическая городская праздничная программа (вход по пригласительным билетам). В этот же день Дзержинский краеведческий музей проведет для членов клуба инвалидов «Вера» обзорную экскурсию по экспозициям «Природа и археология» и «История Черноречья», а в центральной детской библиотеке им. Аркадия Гайдара (пр. Циолковского, 47) пройдет инклюзивный фестиваль творчества «Лучики».

7 и 8 декабря на базе СДЮСШОР «Заря» (пл. Дзержинского, 6) состоятся традиционные соревнования по плаванию на призы газеты «Дзержинское время» с розыгрышем Кубка России.

Также тематические мероприятия, посвященные международному дню инвалидов, будут организованы в образовательных и детских дошкольных учреждениях Дзержинска, учреждениях здравоохранения, дополнительного образования, физкультуры и спорта. Кроме того, циклы мероприятий проведут ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Дзержинска», Дзержинская городская организация НООО ОО «Всероссийское общество инвалидов», Дзержинская местная организация НОО ОООИ «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Дзержинское местное отделение НОО ООО «Всероссийское общество глухих».

С программой мероприятий, организуемых в рамках Декады инвалидов, можно будет ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Мероприятия».

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