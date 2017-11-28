В Самаре улицы города украсят световой фонтан и праздничная светящаяся ель
На украшения потратят 15 млн рублей.
На украшения потратят 15 млн рублей.
В Самаре выбрали подрядчика, который поставит светоконструкции для украшения города. Компания «Завод металлоконструкций» готова сделать это за 15 млн рублей, хотя по условиям контракта изначальная цена была около 18 млн рублей.
Какие же украшения появятся на улицах Самары в результате в декабре? В областную столицу привезут 16 морозных ветвей, шесть световых комплектов для деревьев, световые косоли «Снежная вьюга», «Ажур» и «Зимняя сказка».
А еще на улицах города появится большой световой фонтан и «Праздничная ель», переливающаяся разноцветными огнями. Оба сооружения будут высотой не менее пяти метров. Ель будет светиться холоднымбелым светом и будет устойчива к ультрафиолетовому излучению.