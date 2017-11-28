В Самаре улицы города украсят световой фонтан и праздничная светящаяся ель

Источник: Комсомольская правда

В Самаре выбрали подрядчика, который поставит светоконструкции для украшения города. Компания «Завод металлоконструкций» готова сделать это за 15 млн рублей, хотя по условиям контракта изначальная цена была около 18 млн рублей.

Какие же украшения появятся на улицах Самары в результате в декабре? В областную столицу привезут 16 морозных ветвей, шесть световых комплектов для деревьев, световые косоли «Снежная вьюга», «Ажур» и «Зимняя сказка».