В начале следующего года в Сочи откроют новую школу на 400 мест
Совсем скоро в
Совсем скоро в
Основные работы по строительству почти завершены. Сейчас идет монтаж верхних этажей и крыши. После начнутся отделочные работы.
— На возведение школы из бюджетов муниципалитета и края было выделено более ста миллионов рублей, — сообщили в администрации Сочи.
От старого здания школы № 84 не осталось и следа. Строительные работы не останавливаются ни на минуту, ведь уже к началу следующего года все должно быть готово.
— Мы в обязательном порядке при любых условиях сдадим вовремя школу самого высокого качества, — заверил глава Сочи Анатолий Пахомов.
Открытия школы местные ждут с нетерпением. Сюда будут ходить не только жители
Новая школа рассчитана на 400 мест. А значит, учиться ребята будут только в первую смену. Вторую половину дня задействуют для допобразования.