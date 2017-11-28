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17:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В начале следующего года в Сочи откроют новую школу на 400 мест

Совсем скоро в Совет-Квадже в Сочи откроют новую школу на 400 мест.

Источник: Комсомольская правда

Основные работы по строительству почти завершены. Сейчас идет монтаж верхних этажей и крыши. После начнутся отделочные работы.

— На возведение школы из бюджетов муниципалитета и края было выделено более ста миллионов рублей, — сообщили в администрации Сочи.

От старого здания школы № 84 не осталось и следа. Строительные работы не останавливаются ни на минуту, ведь уже к началу следующего года все должно быть готово.

— Мы в обязательном порядке при любых условиях сдадим вовремя школу самого высокого качества, — заверил глава Сочи Анатолий Пахомов.

Открытия школы местные ждут с нетерпением. Сюда будут ходить не только жители Совет-Квадже, но и Аше, Вишневки, микрорайонов Пионер и Зарницы.

Новая школа рассчитана на 400 мест. А значит, учиться ребята будут только в первую смену. Вторую половину дня задействуют для допобразования.

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