В начале следующего года в Сочи откроют новую школу на 400 мест

Источник: Комсомольская правда

Основные работы по строительству почти завершены. Сейчас идет монтаж верхних этажей и крыши. После начнутся отделочные работы.

— На возведение школы из бюджетов муниципалитета и края было выделено более ста миллионов рублей, — сообщили в администрации Сочи.

От старого здания школы № 84 не осталось и следа. Строительные работы не останавливаются ни на минуту, ведь уже к началу следующего года все должно быть готово.

— Мы в обязательном порядке при любых условиях сдадим вовремя школу самого высокого качества, — заверил глава Сочи Анатолий Пахомов.

Открытия школы местные ждут с нетерпением. Сюда будут ходить не только жители Совет-Квадже, но и Аше, Вишневки, микрорайонов Пионер и Зарницы.