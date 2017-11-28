250 тыс рублей заплатит управа района воронежцу, сломавшему ногу на гололеде

Инцидент произошел в январе 2016 года, когда истец шел вдоль улицы 9 Января. Из-за того, что тротуар не был обработан противогололедными реагентами, воронежец поскользнулся на льду и упал.

В результате случившегося мужчина получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью. Врачи поставили ему диагноз «закрытый перелом кости правой голени со смещением и подвывихом стопы». Медики приняли решение госпитализировать пострадавшего и провести ему операцию.

По данным пресс-службы прокуратуры, ответственность за произошедшее несет управа Коминтерновского района, так как ее сотрудники должны были заниматься ежедневной очисткой улиц от снега и льда.