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18:30 (мск), источник: Популярная механика

Индиец съел шесть килограммов металла

Хирурги спасли мужчину после того, как он обратился в больницу из-за боли в животе.

Источник: Популярная механика

Максуд Хан (Maksud Khan) обратился в больницу, потому что у него болел живот; мужчина подозревал, что отравился едой. Врачи ввели ему в желудок камеру и увидели целый клад: коллекцию лезвий, монет, гвоздей и других предметов общим весом в 6 килограммов, сообщает The Independent.

Хирурги достали все это богатство из живота Хана. К счастью, металл пролежал в желудке недостаточно долго для того, чтобы отравить пациента; Хан отделался внутренним кровотечением.

а затем расспросили мужчину о том, как столько несъедобных вещей оказалось в его желудке. Хан признался, что глотал монеты и другие металлические предметы добровольно. Такое поведение довольно часто встречается у тех, кто страдает депрессией, особенно у мужчин; иногда оно связано с желанием навредить себе, но в некоторых случаях пациенты едят странные вещи по более сложным причинам — так, описаны случаи, когда люди глотали ножи, осознавая опасность этого действия, но не находя другого способа избавиться от мучительных переживаний.

Newsweek отмечает, что такие привычки, как и отдельные подобные инциденты, не только опасны, но и наносят ущерб экономике: в 2010 году исследование, проведенное в одном американском госпитале, показало, что лечение 33 человек, глотавших то, что глотать не стоит, обошлось налогоплательщикам в 2 миллиона долларов — и это несмотря на то, что в большинстве случаев посторонние объекты удавалось извлечь без скальпеля. Три четверти пациентов страдали депрессией или пост-травматическим расстройством.

Навязчивое стремление есть несъедобные предметы и субстанции называется пикацизмом; оно наблюдается при некоторых психических расстройствах и органических поражениях ЦНС.

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