Сбежавшая, оставив записку 14-летняя школьница, нашлась в Караганде
Ровно неделю девятиклассницу искали полицейские и волонтеры. Известно, что девочка вернулась домой добровольно, передает корреспондент NUR.KZ.
Ровно неделю девятиклассницу искали полицейские и волонтеры. Известно, что девочка вернулась домой добровольно, передает корреспондент NUR.KZ.
«Моя дочь вернулась, она дома. Сейчас я не могу сообщить подробности, так как сама еще толком ничего не знаю. Для меня самое главное, что она жива и здорова. Мы не видели ее неделю, поймите наше состояние. Спасибо всем за поддержку», — сообщила мама пропавшей девочки Дарья.
Напомним, карагандинка Аня Городецкая пропала 21 ноября. Накануне исчезновения маму школьницы Дарью вызвали в школу, так как у ребенка были проблемы с поведением.
Со слов матери несовершеннолетней, в учительской у них состоялся неприятный разговор с педагогами, в ходе которого Аню отругали.
Дарья в наказание за плохое поведение отобрала у дочери сенсорный сотовый телефон. Взамен она планировала вечером дать дочери старый кнопочный. Но вечером дома Ани не оказалось.
Она сбежала из дома, оставив записку и написав в ней, что у нее все будет хорошо. Мама Ани подозревала, что на дочь могла негативно повлиять одноклассница из неблагополучной семьи.