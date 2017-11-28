Сбежавшая, оставив записку 14-летняя школьница, нашлась в Караганде

Источник: Nur.kz

«Моя дочь вернулась, она дома. Сейчас я не могу сообщить подробности, так как сама еще толком ничего не знаю. Для меня самое главное, что она жива и здорова. Мы не видели ее неделю, поймите наше состояние. Спасибо всем за поддержку», — сообщила мама пропавшей девочки Дарья.

Напомним, карагандинка Аня Городецкая пропала 21 ноября. Накануне исчезновения маму школьницы Дарью вызвали в школу, так как у ребенка были проблемы с поведением.

Со слов матери несовершеннолетней, в учительской у них состоялся неприятный разговор с педагогами, в ходе которого Аню отругали.

Дарья в наказание за плохое поведение отобрала у дочери сенсорный сотовый телефон. Взамен она планировала вечером дать дочери старый кнопочный. Но вечером дома Ани не оказалось.