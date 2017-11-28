В Нацгвардии прокомментировали пост в соцсетях о «голодных солдатах»
АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. В Национальной гвардии Казахстана прокомментировали публикацию о «голодных солдатах», размещенную в социальной сети.
АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. В Национальной гвардии Казахстана прокомментировали публикацию о «голодных солдатах», размещенную в социальной сети.
«Иду, значит, к киоску, и тут из темноты тихим голосом обращаются ко мне трое солдатиков, честно сказать, испугался сначала. И вот один из них обращается ко мне, говорит: “Аға анау магазиннен бізге 3 сендвич пен бір кола алып беріңізші” (“Брат, купите, пожалуйста, три сендвича и колу в том магазине”), и протягивает мне купюру с деньгами и мелочью», — написал Мусабеков.
Далее из текста следует, что мужчина поинтересовался у солдат, почему они сами не могут купить себе еды, на что был получен ответ: «Не положено».
В связи с этим сознательный гражданин обратился к правоохранительным органам с вопросом: «Почему нельзя (есть на службе — прим.) или почему они выходят на патруль голодными?».
Национальная гвардия распространено ответила на негодование мужчины публикацией в соцсети.
«Во время несения службы у
Также в организации прояснили вопрос касательно питания военнослужащих, сообщив, что оно осуществляется по натуральным нормам продовольственных пайков, утвержденных приказом министра внутренних дел.
«По месту дислокации военнослужащим организовано питание три раза в день, промежутки между приемами пищи не превышают семи часов. Все военнослужащие Национальной гвардии получают только один положенный им продовольственный паек натуральной нормы с установленным перечнем продуктов», — заявили в учреждении.
В завершение публикации отмечено, что каждый из нас не прочь побаловать свой организм
Также в Нацгвардии подчеркнули, что именно благодаря этим молодым парням, принявшим Военную присягу на верность Родине, предотвращается множество правонарушений и преступлений, к тому же нередки и случаи спасения человеческих жизней.