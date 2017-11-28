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19:09 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Нацгвардии прокомментировали пост в соцсетях о «голодных солдатах»

АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. В Национальной гвардии Казахстана прокомментировали публикацию о «голодных солдатах», размещенную в социальной сети.

Источник: Sputniknews.kz

Интернет-пользователь Бакытжан Мусабеков опубликовал пост о том, как он столкнулся в Астане с военнослужащими пешего патруля, которые попросили купить им еды.

«Иду, значит, к киоску, и тут из темноты тихим голосом обращаются ко мне трое солдатиков, честно сказать, испугался сначала. И вот один из них обращается ко мне, говорит: “Аға анау магазиннен бізге 3 сендвич пен бір кола алып беріңізші” (“Брат, купите, пожалуйста, три сендвича и колу в том магазине”), и протягивает мне купюру с деньгами и мелочью», — написал Мусабеков.

Далее из текста следует, что мужчина поинтересовался у солдат, почему они сами не могут купить себе еды, на что был получен ответ: «Не положено».

В связи с этим сознательный гражданин обратился к правоохранительным органам с вопросом: «Почему нельзя (есть на службе — прим.) или почему они выходят на патруль голодными?».

Национальная гвардия распространено ответила на негодование мужчины публикацией в соцсети.

«Во время несения службы у патрульно-постового наряда имеется ряд ограничений, в том числе и «без служебной необходимости принимать от кого бы то ни было и передавать кому бы то ни было какие-либо предметы», — говорится в сообщении.

Также в организации прояснили вопрос касательно питания военнослужащих, сообщив, что оно осуществляется по натуральным нормам продовольственных пайков, утвержденных приказом министра внутренних дел.

«По месту дислокации военнослужащим организовано питание три раза в день, промежутки между приемами пищи не превышают семи часов. Все военнослужащие Национальной гвардии получают только один положенный им продовольственный паек натуральной нормы с установленным перечнем продуктов», — заявили в учреждении.

В завершение публикации отмечено, что каждый из нас не прочь побаловать свой организм чем-нибудь сладким и аппетитным, и солдаты не исключение, тем более что такая возможность выпадает у них крайне редко — в праздничные дни и в период увольнения.

Также в Нацгвардии подчеркнули, что именно благодаря этим молодым парням, принявшим Военную присягу на верность Родине, предотвращается множество правонарушений и преступлений, к тому же нередки и случаи спасения человеческих жизней.

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 В Нацгвардии прокомментировали пост в соцсетях о 'голодных солдатах'
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