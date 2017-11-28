Свадьба принца Гарри и Меган Маркл назначена на май
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится в Виндзорском замке в мае, сообщили в Кенсингтонском дворце.
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится в Виндзорском замке в мае, сообщили в Кенсингтонском дворце.
Венчание состоится в часовне Св. Георгия при замке.
Королевская семья оплатит расходы на свадьбу, включая богослужение, музыкантов, цветы и торжественный прием.
36-летняя американская актриса также намерена принять британское гражданство.
Виндзорский замок является официальной резиденцией королевы Великобритании Елизаветы II.