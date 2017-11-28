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18:53 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл назначена на май

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится в Виндзорском замке в мае, сообщили в Кенсингтонском дворце.

Источник: AFP 2017

Венчание состоится в часовне Св. Георгия при замке.

Королевская семья оплатит расходы на свадьбу, включая богослужение, музыкантов, цветы и торжественный прием.

36-летняя американская актриса также намерена принять британское гражданство.

Виндзорский замок является официальной резиденцией королевы Великобритании Елизаветы II.

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