Машины из Приднестровья допустят в международный транспортный поток
Машины, зарегистрированные в Приднестровье, с февраля будущего года допустят в международный транспортный поток.
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Машины, зарегистрированные в Приднестровье, с февраля будущего года допустят в международный транспортный поток.
Об этом договорились участники проходивших в Вене переговоров в формате 5+2. Однако Кишиневу и Тирасполю предстоит согласовать процедурные моменты. В частности, переход на нейтральные регистрационные номера.
Стороны также сообщили, что механизм гарантий исполнения четырех протоколов, подписанных 25 ноября, согласован. Он предусматривает реализацию в течение года договоренностей о функционировании в Приднестровье школ с преподаванием на румынском языке, свободном перемещении между берегами Днестра граждан и грузов, доступе фермеров к своим сельхозучасткам, а также признании дипломов, выданных Тираспольским университетом и восстановлении телефонной связи.