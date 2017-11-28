Машины из Приднестровья допустят в международный транспортный поток

Об этом договорились участники проходивших в Вене переговоров в формате 5+2. Однако Кишиневу и Тирасполю предстоит согласовать процедурные моменты. В частности, переход на нейтральные регистрационные номера.



Стороны также сообщили, что механизм гарантий исполнения четырех протоколов, подписанных 25 ноября, согласован. Он предусматривает реализацию в течение года договоренностей о функционировании в Приднестровье школ с преподаванием на румынском языке, свободном перемещении между берегами Днестра граждан и грузов, доступе фермеров к своим сельхозучасткам, а также признании дипломов, выданных Тираспольским университетом и восстановлении телефонной связи.