Бежать при угрозе теракта — это не паника. Это рационально
Бегство — это вполне рациональная реакция на опасность, даже если тревога в итоге оказывается ложной. Психологи разбирают, насколько корректно характеризовать случившееся на
Бегство — это вполне рациональная реакция на опасность, даже если тревога в итоге оказывается ложной. Психологи разбирают, насколько корректно характеризовать случившееся на
Реакцию людей на тревогу, оказавшуюся ложной, на лондонской
Две станции метро в центре Лондона вечером в минувшую пятницу были эвакуированы, а прилегающий к ним район оцеплен полицией после поступления множественных сообщений о стрельбе. Люди в спешном порядке разбегались со станции
Именно словом «паника» они описывали действия пассажиров метро, покидавших станцию после сообщений о стрельбе, а также поведение покупателей, забаррикадировавшихся в магазинах.
Проблема заключается в том, что слово «паника» описывает не только ситуацию, когда люди, будучи напуганными, пытаются убежать от опасности, но и дает определенную оценку их действиям.
Как правило, когда мы говорим о «панике», мы имеем в виду действия нерациональные, чрезмерные и, возможно, даже эгоистические.
Пассажиры, бежавшие со станции
Но попробуем представить себя на станции
Вы слышите обрывки фраз: «выстрелы», «бомба», «теракт».
Как вы должны действовать?
У вас есть, на самом деле, два варианта: первый — отнестись к происходящему скептически, остаться на месте и попытаться оценить ситуацию. Второй вариант — поступить так же, как и все остальные — то есть бежать от предполагаемой опасности.
В разных ситуациях оба варианта могут быть как правильными, так и неправильными. Но если оценить потенциальный ущерб от этих действий, то вы поймете, что разница будет очень большой.
Если вы решите бежать и ошибетесь — как сделали люди на
Как свидетельствуют данные, многие погибают во время происшествий и нападений
Мы изучали данные о пожарах, в которых погибли десятки людей, и многие из них не спаслись именно потому, что недооценили опасность или пытались унести с собой
Мы обнаружили, что когда люди принимают решения, они, как правило, сначала спрашивают себя, на кого сейчас они должны ориентироваться. Они задаются вопросом, кто может обладать той информацией, которая им нужна для принятия решения.
Потом они думают, какой информации они могут доверять, какие данные выглядят более правдоподобными.
Учитывая то, что опасения по поводу террористических нападений сейчас довольно велики, информация о том, что
Именно поэтому полиция рекомендует бежать и прятаться в случае возникновения опасности террористического нападения. Также необходимо сообщить об опасности экстренным службам.
Полиция и сама изначально отреагировала на происходящее так, будто теракт реален, хотя уже через полтора часа завершила операцию.
Почему же мы тогда называем реакцию людей «паникой»?
Но опасность заключается в том, что один или два инцидента — когда
В нашем исследовании поведения людей во время нападения в Лондоне 7 июля 2005 года и других чрезвычайных ситуациях мы заметили, что слово «паника» использовалось, несмотря на то, что действия многих людей совсем не соответствовали этому описанию.
Видеозапись происходившего на
Но их поведение в целом соответствовало ситуации.
Мы наблюдали то же самое, что видели во время других происшествий и во время проведения экспериментов.
В ходе одного из экспериментов с помощью виртуальной реальности моделировалась ситуация пожара в метро.
То же самое можно было наблюдать во время инцидента на
В присутствии таких людей остальные менее склонны толкать друг друга на узких участках дороги — например, в очереди на эскалатор — и, как правило, в такой обстановке люди покидают опасное место довольно быстро.
Это групповая психология, которая заставляет людей быть более мобильными и действовать более эффективно в случае чрезвычайной ситуации.
Реальная опасность использования таких слов, как «паника» и «давка», заключается в том, что власти и чрезвычайные службы будут игнорировать самые важные ресурсы, которыми мы обладаем.
Характерно, что в чрезвычайных ситуациях первые ответные меры принимают не чрезвычайные службы, а
Стивен Рейчер — профессор социальной психологии