Обнаружен первый научный труд о кумысе

До 30 лет он занимал высокие чиновничьи должности в Каркаралинском уезде, но решил заняться медициной. Отучившись и получив научную степень в Томске, он вернулся в родные края и стал первым дипломированным врачом в уезде. Его научный труд теперь хранится в музее района.



Айтбакиным были определены соотношение сахара и алкоголя, кислотность, белок, минеральные вещества и другие полезные элементы и свойства, содержащиеся в кумысе.



«Сейчас до сих пор ведутся разговоры о родине кумыса. Многие народы претендуют на авторство этого напитка. Теперь мы хотя бы точно знаем, кто впервые его научно изучил. Это сделал Амир Айтбакин», — сказал директор Каркаралинского государственного архива Манарбек Карим.