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21:15 (мск), источник: Kazinform

Обнаружен первый научный труд о кумысе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Уникальные документы о первом в истории научном исследовании кумыса недавно обнаружили в Каркаралинском архиве, передает Хабар 24.

Диссертация о полезных свойствах напитка была написана еще в 1896 году слушателем Томского императорского университета Амиром Айтбакиным.

До 30 лет он занимал высокие чиновничьи должности в Каркаралинском уезде, но решил заняться медициной. Отучившись и получив научную степень в Томске, он вернулся в родные края и стал первым дипломированным врачом в уезде. Его научный труд теперь хранится в музее района.

Айтбакиным были определены соотношение сахара и алкоголя, кислотность, белок, минеральные вещества и другие полезные элементы и свойства, содержащиеся в кумысе.

«Сейчас до сих пор ведутся разговоры о родине кумыса. Многие народы претендуют на авторство этого напитка. Теперь мы хотя бы точно знаем, кто впервые его научно изучил. Это сделал Амир Айтбакин», — сказал директор Каркаралинского государственного архива Манарбек Карим.

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