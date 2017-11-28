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20:41 (мск), источник: Sputnik.by

Задержанного за осквернение памятника Ельцину белоруса не вышлют из РФ

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Задержанного за осквернение памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге белоруса Игоря Щуку выдворять из России не будут, сообщили во вторник в не зарегистрированной в РФ партии «Другая Россия».

Источник: Sputnik.by

Сотрудники полиции 7 ноября при попытке поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге задержали уроженца Солигорска нацбола Щуку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 214 Уголовного кодекса России (вандализм) и открыто административное дело о нарушении режима пребывания на территории РФ. Впоследствии мировой суд принял решение выдворить белоруса из страны.

«Игорь Щука, находящийся под следствием за попытку поджога памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге, вышел на свободу», — сказали в партии.

Там также уточнили, что кассационная инстанция отменила решение о высылке Щуки из России, в тот же день у него были взяты обязательства о явке на следственные действия и отпустили.

Нацбол Щука является уроженцем Солигорска и не первый раз попадает в новости СМИ в связи с участием в несанкционированных акциях, а также с публичными заявлениями в отношении представителей власти. По данным правоохранительных органов, задержанный уже был ранее судим за разжигание ненависти либо вражды, за оскорбление.

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