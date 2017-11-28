Задержанного за осквернение памятника Ельцину белоруса не вышлют из РФ

Источник: Sputnik.by

Сотрудники полиции 7 ноября при попытке поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге задержали уроженца Солигорска нацбола Щуку. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 214 Уголовного кодекса России (вандализм) и открыто административное дело о нарушении режима пребывания на территории РФ. Впоследствии мировой суд принял решение выдворить белоруса из страны.

«Игорь Щука, находящийся под следствием за попытку поджога памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге, вышел на свободу», — сказали в партии.

Там также уточнили, что кассационная инстанция отменила решение о высылке Щуки из России, в тот же день у него были взяты обязательства о явке на следственные действия и отпустили.