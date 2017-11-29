Нанотехнологи создали самый маленький спиннер

Сотрудники Центра наноструктурированных материалов использовали для создания «микроспиннера» метод безмасочной литографии. Он основан на применении фоторезиста — вещества, затвердевающего под действием света.

Чтобы превратить фоторезист в конечное изделие, в аппарат загружается разбитая на слои объемная модель и подложка с фоторезистом. После этого лазерный луч начинает проходить в плоскости слоя, и в месте фокусировки луча фоторезист затвердевает. Затем процедура повторяется для каждого слоя, и в конце оставшийся фоторезист удаляется, оставляя только полученный твердый полимер нужной формы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TYgzqfjXnAk?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Обычно этот метод применяется для создания микрофлюидных каналов или микромеханических устройств, но исследователи из Окриджа решили использовать его не только для научных исследований, но и для развлечения и демонстрации своих возможностей, и напечатали таким методом миниатюрный фиджет-спиннер.

Исследователи продемонстрировали, что создали не просто миниатюрную модель, а полноценное механическое устройство. Они поместили его на предметный столик оптического микроскопа и раскрутили, направив на него струю воздуха из компрессора.

Различные техники литографии используются и для гораздо более серьезных устройств.

Например, недавно инженеры из США и Австралии создали с помощью фотолитографии атомно-силовой микроскоп, полностью умещающийся на небольшом чипе. О том, какими бывают и как производятся микроэлектромеханические устройства можно прочитать в нашем материале «Когда меньше — лучше».