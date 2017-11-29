За капремонт заплатили 90% жителей Воронежской области

Самыми дисциплинированными плательщиками стали жители Каширского (105%), Верхнемамонского (103,5%), Семилукского (100,2%) и Аннинского (100,2%) районов. Собственники помещений в многоквартирных домах этих районов уплатили текущие начисления и погасили задолженности за предыдущие месяцы. Собираемость взносов на капремонт выше 95% зафиксировали в Петропавловском районе (99,6%), в Нововоронеже (99,2%), Подгоренском (98,2%), Рамонском (97,4%), Каменском (96,1%), Верхнехавском (95,8%), Репьевском (95,5%), Панинском (95,4%) и Россошанском (95,3%) районах.