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08:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

За капремонт заплатили 90% жителей Воронежской области

Собираемость взносов на капремонт в регионе составила 90% за январь — ноябрь 2017 года, сообщила пресс-служба Фонда капремонта Воронежской области во вторник, 28 ноября. Показатель превысил среднероссийский уровень собираемости взносов.

Источник: РИА "Воронеж"

Самыми дисциплинированными плательщиками стали жители Каширского (105%), Верхнемамонского (103,5%), Семилукского (100,2%) и Аннинского (100,2%) районов. Собственники помещений в многоквартирных домах этих районов уплатили текущие начисления и погасили задолженности за предыдущие месяцы. Собираемость взносов на капремонт выше 95% зафиксировали в Петропавловском районе (99,6%), в Нововоронеже (99,2%), Подгоренском (98,2%), Рамонском (97,4%), Каменском (96,1%), Верхнехавском (95,8%), Репьевском (95,5%), Панинском (95,4%) и Россошанском (95,3%) районах.

По данным главы Минстроя РФ Михаила Меня, в России на 7% увеличилась собираемость взносов на капитальный ремонт по сравнению с показателями 2016 года.

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