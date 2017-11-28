Продолжительность жизни казахстанцев обещают увеличить до 75 лет к 2025 году

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Согласно его проекту, в ближайшие 8 лет продолжительность жизни населения увеличится до 75 лет, а доля ВВП возрастет до уровня 5%. Новый документ пришел на смену действующему плану развития, который был разработан до 2020 года. По мнению министерства нацэкономики, его задачи уже достигнуты.

Согласно проекту, в ближайшие 8 лет качество жизни казахстанцев заметно улучшится, говорится в сюжете. При этом реформы охватят все ключевые аспекты жизни страны: развитие человека, технологии, бизнес, верховенство права, развитие регионов, общество и госсектор.

«Вместе с тем рост ВВП не в полной мере отражает уровень реального благосостояния граждан. Поэтому мы определили набор ключевых национальных индикаторов, которые отражают три важные составляющие: темп роста, качество роста и качество жизни. Для вхождения в 30 развитых стран мира нам необходимо обеспечить прирост ВВП на душу населения до 46 тысяч долларов США по паритету покупательной способности, рост производительности труда на 4,7% в среднем за год», — говорит министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

Локомотивом роста экономики в новой Стратегии развития должен стать частный сектор. Для этого в стране введут новые инструменты стимулирования инвестиций и устранят административные барьеры для ведения бизнеса.

«Среди ключевых особенностей можно отметить увеличение кредитования в нацвалюте с 18 до 50 процентов. Это достаточно сильный рост. Также предполагается сильное упрощение процедур для бизнеса, постепенное сокращение теневой экономики. Если у нас теневая экономика оценивается от 25−50 процентов, если всё это убрать, то государство получит не только большой рост экономики, который будет отражаться в индикаторах, но еще и достоверную базу по физическим и юридическим лицам. Также рост по налоговым поступлениям в бюджет. Естественно, будет упрощен порядок налогообложения, регулирования для бизнеса», — говорит старший партнер Центра стратегических инициатив Олжас Худайбергенов.

Контролировать реализацию реформ будет Госкомиссия по модернизации под председательством премьер-министра страны. Ответственность за выполнение каждого пункта новой Стратегии возложат на заместителей главы правительства.

«Понимание у человека зависит от того, насколько успешно будут реализованы и другие направления: это и макроэкономическая стабильность, это и конкурентоспособность бизнеса, система образования. Воспитание человека происходит не только в школе, но и в семье. В семье, если родители не имеют работу, то им достаточно сложно думать о каких-то возвышенных вещах, как модернизация сознания. Поэтому я думаю, что, прежде всего, необходима стабильная основа», — сказала директор ОФ «Центр анализа общественных проблем» Меруерт Махмутова.