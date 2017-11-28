Столичное ГАИ хочет изменить городскую систему велодвижения

Источник: Комсомольская правда

Разработка концепции развития велосипедного движения в Минске была начата в 2011 году.

— С целью реализации данной концепции нами был разработан проект, проходивший по проспекту Независимости — там была выделена велосипедная дорожка на тротуаре, в том числе велопереезды, — рассказала «Зеленому порталу» инспектор ГУВД Мингорисполкома Дарья Бенько.

По словам ее словам, невозможность безбаръерного движения велосипедистов по тротуарам влечет нарушение требований некоторых правил. С усилением интенсивности движения велосипедистов увеличивается и количество конфликтов между велосипедистами и пешеходами.