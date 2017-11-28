Столичное ГАИ хочет изменить городскую систему велодвижения
И планирует ввести велосипедную полосу на проезжей части.
И планирует ввести велосипедную полосу на проезжей части.
Разработка концепции развития велосипедного движения в Минске была начата в 2011 году.
— С целью реализации данной концепции нами был разработан проект, проходивший по проспекту Независимости — там была выделена велосипедная дорожка на тротуаре, в том числе велопереезды, — рассказала «Зеленому порталу» инспектор ГУВД Мингорисполкома Дарья Бенько.
По словам ее словам, невозможность безбаръерного движения велосипедистов по тротуарам влечет нарушение требований некоторых правил. С усилением интенсивности движения велосипедистов увеличивается и количество конфликтов между велосипедистами и пешеходами.
— В ГАИ поступает большое количество жалоб от обеих сторон. И сегодня мы решили вместе с «Минским велосипедным обществом» активно разрабатываем проект по введению велосипедной полосы на проезжей части. Для нас самое важное, чтобы это было сделано безопасно и комфортно, а также учтены интересы всех участников дорожного движения: автомобилистов, велосипедистов и пешеходов, — сообщила Дарья Бенько.