Глава Республики Крым Сергей Аксёнов посадил «своё дерево»

Перед началом мероприятия Сергей Аксёнов подчеркнул символичность того, что акция проходит в Год экологии. Дерево — это символ жизни, памяти, и то, что сегодня происходит, наверное, оценят все крымчане. Фашисты уничтожили в концлагере, который располагался на этом месте, более 15 тысяч человек. Чтобы увековечить память о них, сегодня мы высаживаем деревья. Также это знаково в Год экологии. Парк останется наследием для наших детей и внуков. Подадим пример молодёжи, как сделать что-то полезное для общества и своего региона. Озеленение и высадка дерева — всегда хорошее событие, — сказал Глава Крыма. Также Сергей Аксёнов поблагодарил всех, кто принимает участие в акции.