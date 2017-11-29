Глава Республики Крым Сергей Аксёнов посадил «своё дерево»
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в республиканской акции «Посади своё дерево».
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в республиканской акции «Посади своё дерево».
Так, представители органов власти и крымчане собрались на территории Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный», чтобы высадить 500 саженцев деревьев.
Перед началом мероприятия Сергей Аксёнов подчеркнул символичность того, что акция проходит в Год экологии. Дерево — это символ жизни, памяти, и то, что сегодня происходит, наверное, оценят все крымчане. Фашисты уничтожили в концлагере, который располагался на этом месте, более 15 тысяч человек. Чтобы увековечить память о них, сегодня мы высаживаем деревья. Также это знаково в Год экологии. Парк останется наследием для наших детей и внуков. Подадим пример молодёжи, как сделать