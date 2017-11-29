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09:47 (мск), источник: "Российская газета"

КС РФ запретил занижать пенсии военным пенсионерам в Крыму

Конституционный суд РФ подтвердил право крымских военных пенсионеров выбирать более выгодный вариант назначения пенсии. Размер ежемесячной выплаты не должен быть меньше той суммы, которую гражданин получал до воссоединения Крыма с Россией.

С просьбой о проверке Закона «Об особенностях пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан РФ, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» обратился пенсионер Юрий Шокур. В марте 2014 года он был уволен из системы Государственной пенитенциарной системы Украины по возрасту, то есть имел право на назначение пенсии. Что и было сделано в соответствии с правилами переходного на тот момент периода: пенсию Шокуру начислили по законам Украины, но с учетом 25-процентной надбавки по Указу президента РФ «О мерах государственной поддержки граждан, являющихся получателями пенсий на территориях Республики Крым и города Севастополя». Но через месяц Шокур устроился на работу во ФСИН России, вместо пенсии стал получать зарплату. А когда ушел на заслуженный отдых во второй раз, начисленная пенсия стала почти на 10 тысяч рублей меньше.

В ситуации с Юрием Шокуром подвел календарь: за назначением пенсии он обратился в ноябре 2014 года, но решение было вынесено только в феврале 2015-го. Поэтому в отношении него применили новый Закон «Об особенностях пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан РФ, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». Суды также посчитали, что право на украинскую пенсию с российской президентской надбавкой он утратил.

Военный пенсионер попросил КС признать новый крымский пенсионный закон не соответствующим Конституции. Однако судьи посчитали, что в данном случае проблема лежит не в законодательной, а в правоприменительной плоскости. И пояснили, что новый закон не предполагает лишения граждан РФ «права выбора наиболее предпочтительного варианта пенсионного обеспечения», то есть после увольнения из ФСИН России права на получение пенсии в том же размере, в каком он был им установлен после увольнения из органов Государственной пенитенциарной службы Украины и с учетом ежемесячной выплаты к ней в соответствии с Указом президента РФ.

Судьи посчитали, что проблема лежит не в законе, а в правоприменении.

— Иное приводило бы к ухудшению положения граждан, проходивших службу в органах Государственной пенитенциарной службы Украины и реализовавших право на назначение пенсии в соответствии с законодательством, действовавшим на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя до 1 января 2015 года, в случае их поступления на службу в учреждения или органы Федеральной службы исполнения наказаний, что недопустимо, — указал КС РФ.

Дело Юрия Шокура подлежит пересмотру.

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