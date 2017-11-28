Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
В российских детсадах начали запрещать Дедов Морозов
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Дженнифер Лопез снялась в чувственной фотосессии
Что изменится в жизни россиян с 1 декабряПоследний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Российская армия готовится к новой большой войне — СМИ
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Состояние госпитализированного Табакова резко ухудшилось — СМИ
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
14«Мисс Вселенная — 2017»
28 ноября, источник: РБК

Коллизия на орбите: к чему приведет неудачный пуск с Восточного

Неудачный запуск ракеты «Союз-2.1б» с иностранными спутниками с космодрома Восточный может привести к отмене стартов до конца года и к потере позиций России на рынке космических услуг, считают эксперты.

Источник: AFP 2017

Нештатная ситуация

Во вторник, 28 ноября, в 14:41 по местному времени (8:41 мск) с космодрома Восточный запустили вторую в его истории ракету — «Союз-2.1б». Наблюдали за стартом вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава «Роскосмоса» Игорь Комаров, а также командующий войсками Воздушно-космической обороны Александр Головко.

Перед запуском Рогозин и Комаров поблагодарили готовивших его за добросовестную работу. «То, что было сделано, было сделано качественно. Сегодня вы формируете историю космодрома», — сказал Комаров на торжественном построении на стартовой площадке. «Мы входим в хорошем смысле в рутину пусковых кампаний, которые постепенно будут переносить на территорию космодрома Восточный», — заявил Рогозин журналистам.

Видео
Запуск ракеты с космодрома Восточный закончился неудачей

В 15:42 по местному времени (9:42 мск) трехступенчатая ракета-носитель «Союз-2.1б» поднялась в небо. Она должна была доставить на орбиту гидрометеорологический космический аппарат — спутник «Метеор-М» № 2−1, который является основной полезной нагрузкой ракеты. Попутная нагрузка — студенческий спутник «Бауманец-2» и 17 наноспутников иностранных компаний (LEO Vantage, AISSa, IDEA, SEAM), среди которых было 13 американских и по одному коммерческому спутнику от Норвегии, Швеции, Японии и Германии, сообщил РБК член Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Железняков.

Первая, вторая и третья ступени «Союза» сработали штатно, после чего состоялось первое включение двигателя разгонного блока «Фрегат», рассказали РБК в пресс-службе «Роскосмоса». После этого он вместе с полезной нагрузкой ушел в зону отсутствия радиолокации — в так называемую зону радионочи, сообщили в корпорации.

«Согласно плану выведение спутников должен был продолжать разгонный блок “Фрегат”, в задачу которого входит последовательное формирование орбиты для отделения остальных аппаратов», — сообщил представитель пресс-службы корпорации. Последним, по его словам, должен был отделиться спутник компании LEO Vantage. Это должно было произойти в 18:54 по местному времени (12:54 мск), отметил собеседник. Затем разгонный блок должен был направиться в сторону Земли и войти в атмосферу на высоте 100 км. В 20:15 по местному времени (14:15 мск) несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки «Фрегата» должны были упасть в несудоходном районе Тихого океана.

Однако уже в 15:42 по местному времени (9:42 мск) информация с «Метеора-М» перестала поступать. Сигнал пытались поймать в течение двух часов, после чего было принято решение перейти в режим нештатной ситуации, сообщили в корпорации. В ней признали невыведение спутника на целевую орбиту. По одной версии, «Метеор-М» может находиться на нерасчетной орбите, по другой — упал в Атлантический океан.

Техника подвела

Причины нештатной ситуации во вторник в «Роскосмосе» не объяснили. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что мог взорваться разгонный блок после первого включения его двигателей. Источник «Интерфакса» рассказал, что ЧП могло произойти из-за ошибки в полетном задании. Представители «Роскосмоса» объявили на космодроме журналистам, среди которых был и корреспондент РБК, что связь со спутником установить не удалось «из-за отсутствия аппарата на целевой орбите».

Во время загрузки произошла ошибка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут информации от «Роскосмоса» и соответствующих ведомств. «Не думаю, что есть детальная информация о том, что именно произошло, по какой причине», — сказал он, отвечая на вопрос, доложили ли президенту о случившемся.

Источник РБК в Минобороны утверждает, что ошибки в полетном задании «точно не было». «Проверяли три раза — военная приемка в том числе. Техника подвела», — сказал он, отказавшись уточнять какие-либо детали. Причины ЧП будет выяснять межведомственная аварийная комиссия; результаты ее работы могут быть известны уже в среду, 29 ноября, отметил собеседник РБК.

Нештатная ситуация, связанная с разгонным блоком «Фрегат», уже имела место в ноябре этого года на космодроме Байконур при заправке блока, сообщал РБК.

Последствия аварии

Этот год мог оказаться для российской космической отрасли первым безаварийным за долгий период времени, сообщил РБК руководитель спутникового оператора AltegroSky Сергей Пехтерев. «Авария [на Восточном] показывает, что, несмотря на все усилия новой команды “Роскосмоса”, проблемы не решены», — констатирует он.

Среди последствий аварии эксперт называет очередное увеличение страховых сборов за пуски страховыми компаниями и ухудшение позиций России на рынке пусковых услуг, где конкуренция за прошедшие годы сильно возросла.

О других последствиях можно будет говорить по итогам работы аварийной комиссии, отметил эксперт. «Если выяснится, что дело в дефекте самого “Союза”, то это негативно скажется на предстоящих пусках, так как эта ракета-носитель — основа нашей пилотируемой программы и обеспечения грузами Международной космической станции. Кроме того, “Союз” с разгонным блоком “Фрегат” — один из наших главных космических экспортных товаров, с помощью которых европейская компания Arianespace обеспечивает пуски с космодрома Куру», — поясняет Пехтерев.

Читайте также
Второй пуск с Восточного обернулся провалом: 19 спутников не выведены

Неудачные пуски приведут к сдаче российских позиций в пусковом сегменте, уверен Железняков. Россия долгое время лидировала на этом направлении, отметил он. В прошлом году Россия совершила 18 удачных запусков (из них два коммерческие), США — 22 (из них 11 коммерческие), Китай — 21 (один запуск коммерческий). Европа запускала свои ракеты по коммерческому заказу 11 раз, из них для двух запусков использовали российские ракеты-носители «Союз».

Неудачный пуск прежде всего скажется на рынке попутной космической нагрузки, когда на орбиту выводят сразу несколько коммерческих спутников, говорит Виталий Егоров, создатель сообщества «Открытый космос». «Сейчас это растущий рынок, и “Роскосмос” заинтересован в завоевании его большой части», — говорит он.

Надо ждать самого неприятного развития событий, уверен Железняков. «Любая нештатная ситуация, особенно когда речь идет о коммерческом запуске, сказывается на имидже оператора пусковых услуг, то есть “Роскосмоса”. Эта авария повлияет и на другие запуски», — считает он. Пока не будут устранены недостатки в разгонном блоке, производить пуски с разгонным блоком «Фрегат» не стоит, полагает специалист.

Если версия с выходом из строя разгонного блока «Фрегат» окажется верной, то высока вероятность, что придется откладывать запуск ракеты «Союз» с космодрома Восточный, который запланирован на 22 декабря, и запуск ракеты «Зенит-3SLБ» с ангольским спутником связи «Ангосат-1», запланированный на конец этого года на космодроме Байконур, считает Железняков.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Киеве ответили главе СЕ после слов о снятии санкций с России
Путин объявил о начале выплат на первого ребенка
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Пентагон рассказал подробности о новом пуске ракеты КНДР
The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова
СМИ опубликовали последнее сообщение с пропавшей подлодки
Миллер пообещал Путину абсолютный газовый рекорд
Внезапную популярность Собчак объяснили визитом к Соловьеву
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь