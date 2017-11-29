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00:09 (мск), источник: Tengrinews

Корейская чемпионка приняла гражданство Казахстана: «Ей дали новое имя — Алия»

Южнокорейская спортсменка Ким Йонг А приняла гражданство Казахстана и будет представлять нашу страну на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Источник: Tengrinews

Ким — надежда женской сборной Казахстана по шорт-треку. Об этом говорится в сюжете телеканала «Хабар-24».

Конькобежным спортом девочка увлеклась в четвертом классе. Позже стала лучшей в Корее и Азии. В нашу республику ее пригласил бывший тренер, который был наставником казахстанской сборной. Родители девушки с пониманием отнеслись к смене гражданства.

«Сейчас такое время, когда каждый может выбрать гражданство той страны, которая ему нравится. Жить там, где ты можешь реализоваться как спортсмен — это замечательно. Я знаю, что жители Казахстана очень добрые и состоятельные. Большая территория дает свободу людям. По сравнению с Кореей, там чистый воздух», — говорит глава семьи Ким Джонг Гон, воспитавший четырех дочерей.

В сборной Казахстана Ким Йонг А дали новое имя — Алия, в честь Алии Молдагуловой. За три года проживания в Астане спортсменке понравилась казахская кухня, и сейчас она учит казахский язык. В Казахстане девушку удивили 40-градусные морозы и сугробы до колен.

«Ледовые площадки в Корее намного холоднее, чем в Казахстане. Поэтому тренироваться удобнее. Я приложу все усилия, чтобы победить на Олимпиаде в Пхенчхане. Тем более это страна, где я жила всю жизнь, знаю погоду и еда привычная для меня», — заявила член сборной Казахстана по шорт-треку.

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