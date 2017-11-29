Погода на декабрь 2017 года в Челябинске: когда доставать коньки и санки
«Комсомолка» узнала прогноз погоды на декабрь 2017 года в Челябинске и Челябинской области.
«Комсомолка» узнала прогноз погоды на декабрь 2017 года в Челябинске и Челябинской области.
Еще в сентябре синоптики предупредили челябинцев: конец года ожидается аномально теплым. Ноябрь чаяния оправдал: дневные температуры все еще топчутся у нуля, а снега нет даже ночью. Погода на декабрь 2017 года в Челябинске тоже обещает быть теплее нормы.
— В Уральском федеральном округе декабрь ожидается теплее, чем в прошлом году, — сообщает гидрометцентр России.
В реальной жизни это выглядит так: 1 декабря станет самым холодным днем недели. В Челябинске -7 градусов, по области на пару градусов ниже. Но уже потом температура начнет повышаться.
В субботу, 2 декабря, синоптики прогнозируют — 5 градусов днем и -11 ночью.
В воскресенье, 3 декабря: ноль градусов днем и -6 ночью.
Год назад в эти дни столбик термометра даже днем опускался до -13, -15 градусов.
А СНЕГ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ.
При этом синоптики не обещают в начале декабря осадков: ни мокрого дождя, ни снега. Опять же: в прошлом году снег был. На Южном Урале обычно он окончательно выпадает сразу после ноябрьских праздников.
— Это и огорчает, — замечают многие челябинцы. — Воздух в городе очень пыльный. Снег мог бы отчасти впитать эту пыль.
— Зато не скользко на тротуарах и на дорогах, — радуются другие.
Несмотря на погоду на декабрь 2017 года в Челябинске, власти пообещали поставить на главной площади города ледяной городок. Если вода в озерах не успеет промерзнуть до нужной глубины, площадь украсят скульптуры из искусственных материалов и шикарная иллюминация.
Судя по долгосрочным прогнозам gismeteo.ru,
ЗИМА ОПАЗДЫВАЕТ В КОТОРЫЙ РАЗ.
Кстати, подобные зимы в Челябинске уже были. К примеру, в 2008 году средняя температура держалась на пять градусов выше нормы, иногда подбираясь к отметке +8…+12 градусов, а снег пошел только в десятых числах.
— Декабрь 2008 года был чрезвычайно сухой и теплый, — рассказали газете «Комсомольская правда"-Челябинск» в Челябинском гидрометцентре. — Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль произошел только
ЗАТО ВЕСНА НАГРЯНЕТ УЖЕ В МАРТЕ.
Напомним также, согласно прогнозам, январь и февраль 2018 года должны вписаться в среднестатистические рамки.
Но весна придет рано: капели зазвенят уже в марте, и в целом месяц будет теплее обычного.