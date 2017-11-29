Погода на декабрь 2017 года в Челябинске: когда доставать коньки и санки

Источник: Комсомольская правда

Еще в сентябре синоптики предупредили челябинцев: конец года ожидается аномально теплым. Ноябрь чаяния оправдал: дневные температуры все еще топчутся у нуля, а снега нет даже ночью. Погода на декабрь 2017 года в Челябинске тоже обещает быть теплее нормы.

— В Уральском федеральном округе декабрь ожидается теплее, чем в прошлом году, — сообщает гидрометцентр России.

В реальной жизни это выглядит так: 1 декабря станет самым холодным днем недели. В Челябинске -7 градусов, по области на пару градусов ниже. Но уже потом температура начнет повышаться.

В субботу, 2 декабря, синоптики прогнозируют — 5 градусов днем и -11 ночью.

В воскресенье, 3 декабря: ноль градусов днем и -6 ночью.

Год назад в эти дни столбик термометра даже днем опускался до -13, -15 градусов.

А СНЕГ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ.

При этом синоптики не обещают в начале декабря осадков: ни мокрого дождя, ни снега. Опять же: в прошлом году снег был. На Южном Урале обычно он окончательно выпадает сразу после ноябрьских праздников.

— Это и огорчает, — замечают многие челябинцы. — Воздух в городе очень пыльный. Снег мог бы отчасти впитать эту пыль.

— Зато не скользко на тротуарах и на дорогах, — радуются другие.

Несмотря на погоду на декабрь 2017 года в Челябинске, власти пообещали поставить на главной площади города ледяной городок. Если вода в озерах не успеет промерзнуть до нужной глубины, площадь украсят скульптуры из искусственных материалов и шикарная иллюминация.

Судя по долгосрочным прогнозам gismeteo.ru, 21—23 декабря и перед самым Новым годом в Челябинске все-таки ожидаются снегопады. А еще ждем небольшие снегопады 3—4 декабря .

ЗИМА ОПАЗДЫВАЕТ В КОТОРЫЙ РАЗ.

Кстати, подобные зимы в Челябинске уже были. К примеру, в 2008 году средняя температура держалась на пять градусов выше нормы, иногда подбираясь к отметке +8…+12 градусов, а снег пошел только в десятых числах.

— Декабрь 2008 года был чрезвычайно сухой и теплый, — рассказали газете «Комсомольская правда"-Челябинск» в Челябинском гидрометцентре. — Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль произошел только 10—11 декабря . То есть, зима пришла с опозданием на 45−50 дней. Такое позднее начало зимы за весь период наблюдений было отмечено первый раз.

ЗАТО ВЕСНА НАГРЯНЕТ УЖЕ В МАРТЕ.

Напомним также, согласно прогнозам, январь и февраль 2018 года должны вписаться в среднестатистические рамки.