Эксперты выяснили, сколько человек погибло при игре в Pokemon Go

Ученые обработали колоссальный массив информации, сверяя заметки о ДТП и других происшествиях с картой покестопов — мест, куда направлялись фанаты игры за «уловом». Данные обработаны только для США и автоматически перенесены на весь мир, что является весьма вольным допущением.

Итак, по мнению исследователей только за первые полгода после релиза игры погибли 250 человек. Произошло 145 тыс. аварий и 29 тыс. ранений. В итоговый отчет вошли только водители, без учета тех, кто получал травмы следуя пешком или в иных ситуациях. Примерный ущерб от игры оценили в 2−7 млрд долларов.