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07:05 (мск), источник: БЕЛТА

Эксперты выяснили, сколько человек погибло при игре в Pokemon Go

Сотрудники университета Пердью (США) подсчитали приблизительное количество погибших во время игры с дополненной реальностью Pokemon Go. Данные были получены при исследовании негативного влияния приложения на пользователей.

Источник: БЕЛТА

Ученые обработали колоссальный массив информации, сверяя заметки о ДТП и других происшествиях с картой покестопов — мест, куда направлялись фанаты игры за «уловом». Данные обработаны только для США и автоматически перенесены на весь мир, что является весьма вольным допущением.

Итак, по мнению исследователей только за первые полгода после релиза игры погибли 250 человек. Произошло 145 тыс. аварий и 29 тыс. ранений. В итоговый отчет вошли только водители, без учета тех, кто получал травмы следуя пешком или в иных ситуациях. Примерный ущерб от игры оценили в 2−7 млрд долларов.

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