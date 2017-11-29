Француз рассказал, чему его научила служба в армии в Крыму

Источник: РИА "Новости"

«В России по-прежнему существует всеобщая воинская обязанность… И это шанс для русских», — считает Ян. Его мать — русская, а отец — француз, вырос он во Франции. Молодого человека призвали на службу в российскую армию сразу после получения степени бакалавра. Он решил, что это отличная возможность больше узнать о России и проверить, соответствуют ли стереотипы о русских действительности.

Окружение Яна не поняло его желания служить в российской армии. «Меня спрашивали, почему я так поступил, тогда как я мог остаться во Франции, жить в Париже и обойтись без всего этого. Но я гражданин Российской Федерации, я военнообязанный. Это не предложение, а обязанность», — говорит он.

Ян служил гранатометчиком в 542-м батальоне морской пехоты в Севастополе в 2010—2011 годах. После армии молодой человек окончил учебу во Франции, но понял, что хочет переехать в Россию. Сейчас он живет в Москве. Чтобы показать Россию французам такой, какой он ее увидел, молодой человек запустил канал на YouTube, где рассказывает о своей жизни в столице и обсуждает темы, связанные с Россией. О службе в Крыму Ян ничуть не жалеет.

«Став взрослым, не жалеешь о том, что ходил в школу, как и о том, что служил в армии. Когда служишь в хорошей части, ни секунды не жалеешь об этом, ты этим гордишься!» — подчеркивает он.

По словам Авриля, он многому научился за год в армии без увольнительных.