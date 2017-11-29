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02:53 (мск), источник: РБК

Московское метро будет работать всю новогоднюю ночь

Московский метрополитен будет открыт всю новогоднюю ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года, заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Принято решение, что в новогоднюю ночь Московский метрополитен будет работать круглосуточно», — подчеркнул он.

Год назад, в новогоднюю ночь метрополитен работал в таком же режиме.

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