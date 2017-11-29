Московское метро будет работать всю новогоднюю ночь
Московский метрополитен будет открыт всю новогоднюю ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года, заявил глава департамента транспорта и развития
Московский метрополитен будет открыт всю новогоднюю ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года, заявил глава департамента транспорта и развития
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Принято решение, что в новогоднюю ночь Московский метрополитен будет работать круглосуточно», — подчеркнул он.
Год назад, в новогоднюю ночь метрополитен работал в таком же режиме.