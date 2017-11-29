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02:38 (мск), источник: ТАСС

В Гонконге за $32 млн продали редкий розовый бриллиант

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 ноября. /ТАСС/. Уникальный розовый бриллиант «Розовое обещание» (Pink Promise) весом 14,93 карат ушел во вторник с молотка в Гонконге за 249,85 млн гонконгских долларов ($32,163 млн).

Источник: AFP 2017

Как сообщили организаторы торгов из аукционного дома Christie’s, он стал самым дорогим подобным драгоценным камнем в мире из расчета стоимости одного карата.

«По цене $2,15 млн за карат, “Розовое обещание” побил мировой рекорд, установленный для розового бриллианта на аукционе Christie’s в Гонконге в 2009 году. Тот факт, что нынешний камень — почти в три раза больше, говорит об эволюции на рынке и небывалом спросе коллекционеров», — отметила директор ювелирного отдела азиатского подразделения Christie’s Вики Сек.

Овальный камень вставлен в платиновое кольцо и имеет обрамление из мелких бриллиантов. Его оценочная стоимость составляла $28−42 млн.

Имя покупателя пока не раскрывается. В торгах участвовало 140 претендентов из 12 стран.

«Розовые алмазы редко встречаются, а бриллианты розового цвета овальной формы и подобной массы вообще крайне сложно найти. Это поистине выдающийся камень во многих отношениях, и он просто прекрасен», — отметила эксперт аукционного дома Christie’s Лиза Хаббарт.

Специалисты относят нынешний бриллиант к категории самых чистых. Он практически не содержит примесей азота. Доля таких камней на рынке составляет менее 2% от всех добываемых природных алмазов.

В апреле текущего года на аукционе Sotheby’s в Гонконге был продан уникальный цветной овальный бриллиант «Розовая звезда» весом 59,60 карат за рекордные $71,2 млн. В качестве покупателя тогда выступил базирующийся в Гонконге китайский ювелирный гигант Chow Tai Fook.

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