Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Злые люди живут меньше
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Российская армия готовится к новой большой войне — СМИ
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Состояние госпитализированного Табакова резко ухудшилось — СМИ
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
03:15 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Красоту за гранью повседневности увидят хабаровчане

Выставка мастеров скульптурного цеха Хабаровского союза художников состоится в ДВХМ.

В первый день декабря в Дальневосточном художественном музее начнет работу выставка хабаровских мастеров, составляющих скульптурный цех Хабаровского союза художников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Посетители музея увидят в экспозиции около 30 произведений искусства, которые объединены одной темой «Красота за гранью повседневности». Здесь собраны работы Валентина Медведева, Виктора и Романа Босовых, Константина и Альбины Гречановых, фарфор и керамика Максима Ананенко, эмали Андрея Муранова, гобелены Александра и Елены Болгариных, батик Натальи Брусницыной.

 — Красота за гранью повседневности — это когда в привычной обстановке, в серых буднях человек находит что-то особенное для себя и непременно положительное. Что вызывает улыбку, или даже поворачивает жизнь в другое русло, — объяснил корреспонденту агентства смысл названия выставки Максим Ананенко. — Художник, как проводник между вселенной и людьми. Каким-то чудным образом он влияет на мир. Примечательна выставка тем, что собрала и работы, выполненные авторами в начале их творческого пути и работы совсем новые.

Среди экспонатов — фарфоровая фигурка лешего, сделанная Максимом Ананенко в 1990 году.

 — Это своего рода автопортрет, отображение состояния моей души, — говорит автор. — Конечно в те годы у меня не было бороды, и глаза у меня не такие выпученные, но на мир я смотрю именно такими глазами. Потому, что хочу видеть в нем кого-то, но обязательно доброго — друзей, родных и даже незнакомых людей, которых встречаешь может быть даже в автобусе. Бывают же у нас светлые встречи.

Особый интерес представляют эскизы не воплощенных в жизнь замыслов скульптора Юрия Кукуева (1945 г. — 2006 г.), выполненные в гипсе и пластилине.

История скульптурного цеха Хабаровского союза художников началась более сорока лет назад. Созданный для совместного выполнения различных художественных заказов, скульптурный цех объединил под своей крышей талантливых художников, скульпторов, мастеров прикладного искусства.

Работы, созданные в стенах мастерских, стали украшением улиц, скверов и бульваров Хабаровска, а также других городов и поселков Дальнего Востока.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Комсомольский «Театр Татьяны Фроловой» выиграл президентский грант
Хабаровск рванул в качестве жизни
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Пентагон: МБР пролетела выше, чем все предыдущие ракеты КНДР
The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова
Госдеп призвал Россию не применять закон о СМИ-иноагентах
Коллизия на орбите: к чему приведет неудачный пуск с Восточного
Миллер пообещал Путину абсолютный газовый рекорд
Внезапную популярность Собчак объяснили визитом к Соловьеву
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь