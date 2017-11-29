Красоту за гранью повседневности увидят хабаровчане

В первый день декабря в Дальневосточном художественном музее начнет работу выставка хабаровских мастеров, составляющих скульптурный цех Хабаровского союза художников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Посетители музея увидят в экспозиции около 30 произведений искусства, которые объединены одной темой «Красота за гранью повседневности». Здесь собраны работы Валентина Медведева, Виктора и Романа Босовых, Константина и Альбины Гречановых, фарфор и керамика Максима Ананенко, эмали Андрея Муранова, гобелены Александра и Елены Болгариных, батик Натальи Брусницыной.

— Красота за гранью повседневности — это когда в привычной обстановке, в серых буднях человек находит что-то особенное для себя и непременно положительное. Что вызывает улыбку, или даже поворачивает жизнь в другое русло, — объяснил корреспонденту агентства смысл названия выставки Максим Ананенко. — Художник, как проводник между вселенной и людьми. Каким-то чудным образом он влияет на мир. Примечательна выставка тем, что собрала и работы, выполненные авторами в начале их творческого пути и работы совсем новые.

Среди экспонатов — фарфоровая фигурка лешего, сделанная Максимом Ананенко в 1990 году.

— Это своего рода автопортрет, отображение состояния моей души, — говорит автор. — Конечно в те годы у меня не было бороды, и глаза у меня не такие выпученные, но на мир я смотрю именно такими глазами. Потому, что хочу видеть в нем кого-то, но обязательно доброго — друзей, родных и даже незнакомых людей, которых встречаешь может быть даже в автобусе. Бывают же у нас светлые встречи.

Особый интерес представляют эскизы не воплощенных в жизнь замыслов скульптора Юрия Кукуева (1945 г. — 2006 г.), выполненные в гипсе и пластилине.

История скульптурного цеха Хабаровского союза художников началась более сорока лет назад. Созданный для совместного выполнения различных художественных заказов, скульптурный цех объединил под своей крышей талантливых художников, скульпторов, мастеров прикладного искусства.