Красоту за гранью повседневности увидят хабаровчане
Выставка мастеров скульптурного цеха Хабаровского союза художников состоится в ДВХМ.
Выставка мастеров скульптурного цеха Хабаровского союза художников состоится в ДВХМ.
В первый день декабря в Дальневосточном художественном музее начнет работу выставка хабаровских мастеров, составляющих скульптурный цех Хабаровского союза художников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Посетители музея увидят в экспозиции около 30 произведений искусства, которые объединены одной темой «Красота за гранью повседневности». Здесь собраны работы Валентина Медведева, Виктора и Романа Босовых, Константина и Альбины Гречановых, фарфор и керамика Максима Ананенко, эмали Андрея Муранова, гобелены Александра и Елены Болгариных, батик Натальи Брусницыной.
— Красота за гранью повседневности — это когда в привычной обстановке, в серых буднях человек находит
Среди экспонатов — фарфоровая фигурка лешего, сделанная Максимом Ананенко в 1990 году.
— Это своего рода автопортрет, отображение состояния моей души, — говорит автор. — Конечно в те годы у меня не было бороды, и глаза у меня не такие выпученные, но на мир я смотрю именно такими глазами. Потому, что хочу видеть в нем
Особый интерес представляют эскизы не воплощенных в жизнь замыслов скульптора Юрия Кукуева (1945 г. — 2006 г.), выполненные в гипсе и пластилине.
История скульптурного цеха Хабаровского союза художников началась более сорока лет назад. Созданный для совместного выполнения различных художественных заказов, скульптурный цех объединил под своей крышей талантливых художников, скульпторов, мастеров прикладного искусства.
Работы, созданные в стенах мастерских, стали украшением улиц, скверов и бульваров Хабаровска, а также других городов и поселков Дальнего Востока.