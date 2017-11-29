Перепись редких кошек началась на «Земле леопарда»

С начала нового этапа мониторинга уже удалось зафиксировать несколько новых котят дальневосточного леопарда. Порадовала специалистов отдела науки «Земли леопарда» и личная встреча с пятнистым хищником, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

«Во время работы на территории мы с коллегой обнаружили добычу леопарда — косулю, сам охотник также оказался неподалеку — в нескольких десятках метров, — рассказал Глеб Седаш, инженер-исследователь отдела науки ФГБУ “Земля леопарда”. — Очевидно, что хищник заметил нас намного раньше, поэтому поспешил скрыться. Зная, что леопард может вернуться к своей жертве, мы установили у туши фотоловушку, настроенную на видеорежим. Спустя всего сутки мы получили свежие кадры с дальневосточным леопардом, который решил перенести добычу в другое место».