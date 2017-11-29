Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Мухи — источник гораздо большей заразы, чем думали прежде
Путин ввел в России новый праздник 5 декабря
Сообщения в интернете, за которые будет грозить до 7 лет тюрьмы
Сын Табакова рассказал о самочувствии актера
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Мнение: Армия России готовится к следующей большой войне
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Джордж и Амаль Клуни решили обновить клятвы верности
Принц Ганноверский женился на модели из Перу
Состояние госпитализированного Табакова резко ухудшилось — СМИ
Бывший муж подал в суд на Дану Борисову - СМИ
«Я не знаю, где буду жить через 5 лет». Чем аренда лучше ипотеки
Назван срок реконструкции «синего зуба» в Москве
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
03:44 (мск), источник: Вести Приморье

Перепись редких кошек началась на «Земле леопарда»

Обновление крупнейшей в России сети фотоловушек началось на «Земле леопарда». В ходе очередного этапа мониторинга в национальном парке в постоянном режиме будут работать более 350 автоматических камер, которые позволят ученым получить новые данные о состоянии популяции самой редкой крупной кошки планеты.

С начала нового этапа мониторинга уже удалось зафиксировать несколько новых котят дальневосточного леопарда. Порадовала специалистов отдела науки «Земли леопарда» и личная встреча с пятнистым хищником, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ФГБУ «Земля леопарда».

«Во время работы на территории мы с коллегой обнаружили добычу леопарда — косулю, сам охотник также оказался неподалеку — в нескольких десятках метров, — рассказал Глеб Седаш, инженер-исследователь отдела науки ФГБУ “Земля леопарда”. — Очевидно, что хищник заметил нас намного раньше, поэтому поспешил скрыться. Зная, что леопард может вернуться к своей жертве, мы установили у туши фотоловушку, настроенную на видеорежим. Спустя всего сутки мы получили свежие кадры с дальневосточным леопардом, который решил перенести добычу в другое место».

Специалисты рассчитывают, что итоги работы, которая продлится несколько месяцев, позволят проследить динамику численности леопардов, определить границы их обитания, получить новые данные об их образе жизни и даже о взаимоотношениях между отдельными особями.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Звезда российских сериалов умер в ванной во время запоя
Распознать маньяка невозможно: эксперты и свидетели о новых убийствах в Москве
Трамп прокомментировал пуск ракеты КНДР
Пентагон: МБР пролетела выше, чем все предыдущие ракеты КНДР
The New York Times опубликовала выдержки из дневников Родченкова
Госдеп призвал Россию не применять закон о СМИ-иноагентах
Коллизия на орбите: к чему приведет неудачный пуск с Восточного
Миллер пообещал Путину абсолютный газовый рекорд
Внезапную популярность Собчак объяснили визитом к Соловьеву
Спорт
«Яшин — главный символ российского футбола» Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ и тематический поезд, а также рассказал о допинге в футболе
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Программу маткапитала продлят до 2021 года Государство планирует принять новые меры по поддержке семей.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь