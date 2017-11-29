«ДобраМного»: бесплатный магазин открылся в Хабаровске
Для нуждающихся семей здесь найдутся коляски, вещи, игрушки.
Для нуждающихся семей здесь найдутся коляски, вещи, игрушки.
Благотворительный магазин «ДобраМного» открылся в Хабаровске. Он расположился на втором этаже торгового дома «Али-Восток». В небольшом помещении есть детские игрушки, пуховики, кофты и другие нужные для семей вещи.
— Раньше нуждающимся семьям мы оказывали помощь непосредственно в помещении нашего кризисного центра. Но постепенно вещей от дарителей становилось все больше, мы буквально спотыкались о сумки. Поэтому пришли к решению об аренде отдельного торгового помещения, — рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель организации «Чужих детей не бывает» Ольга Лим. — Но мы не коммерческая организация, а поэтому одежда в «ДобраМного» не продается. Тут принимаются лишь добровольные пожертвования, сумма которых зависит от самого человека. Такие взносы необходимы, так как аренда помещения
Вещи, которые находятся в этом магазине — не новые, но имеют вполне презентабельный вид. На полки не допускают рваную и грязную одежду. В центре есть отпариватель для дезинфекции, сушилка.
— Кстати, мы тщательно проверяем каждого покупателя. Пришедшим предлагается заполнить анкету и согласиться разместить информацию о себе в нашей базе данных. Только так мы сможем понять, кто действительно нуждается, а кто пришел в магазинчик для
Как говорит собеседница, «ДобраМного» пока работает в тестовом режиме по несколько часов в день.
— Сегодня к нам приходят по 2−3 семьи в день. Поток людей увеличится, когда мы запустим магазин полностью. Планируем это сделать в декабре. Также раздумываем и о том, чтобы перейти в