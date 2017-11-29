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03:58 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Замерзающими в своих квартирах жителями Дальнегорска заинтересовался следком

Следователи собираются дать правовую оценку действиям должностных лиц КГУП «Примтеплоэнерго».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 ноября, PrimaMedia.

Доследственную проверку начали следователи в Приморье из-за сообщений СМИ о низкой температуре воздуха в квартирах жителей Дальнегорского городского округа. В ходе проверочных мероприятий СУСК даст правовую оценку действиям должностных лиц КГУП «Примтеплоэнерго», не обеспечивших своевременную поставку топлива, необходимого для отопления, сообщили ИА PrimaMedia старший помощник СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

«В сети “Интернет” появилась информация о том, что в квартирах жителей Дальнегорского городского округа Приморского края низкая температура воздуха, связанная с отсутствием мазута, необходимого для отопления квартир. По сообщению в СМИ указанных сведений СУ СК РФ по Приморскому краю проводит доследственную проверку в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ», — отмечается в сообщении управления.

По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Напомним, что несколько дней назад в редакцию агентства обратились жители Дальнегорска, Кавалерово, Ольги и Рудной Пристани с жалобами на холод в жилых домах, школах и детских садах. Для обогрева приморцам приходится использовать не всегда безопасные электроприборы. В школах поднимают вопрос о сокращении времени уроков.

По данным краевых властей, вопрос с отоплением в северных районах края находится под контролем. Примтеплоэнерго уже перераспределило запасы жидкого топлива и сделало дополнительную закупку мазута для нормализации ситуации. Эти меры должны позволить до середины недели приступить к повышению температуры теплоносителя и, как следствие, увеличить температуру в квартирах до комфортной.

Причиной же понижения температуры в домах стал неверно выбранный температурный режим в условиях недостаточных запасов топлива. А недостаток в свою очередь был вызван долгами потребителей перед энергокомпанией.

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