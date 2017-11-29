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04:39 (мск), источник: Lenta.Ru

В «Роскосмосе» раскрыли детали провального пуска ракеты с «Метеором»

Спутник Росгидромета «Метеор-М» погиб из-за сбоя в работе разгонного блока «Фрегат». Установить связь с аппаратом не удается. Об этом в среду, 29 ноября, «Известиям» рассказали в «Росмосмосе».

Как пояснили в компании, ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Восточный, вывела «Фрегат» в связке со спутниками на низкую околоземную орбиту. Первое включение двигательной установки для повышения высоты полета «разгонника» прошло успешно, но второе так и не зафиксировали. Оно должно было произойти примерно через час.

«Программа полета разгонного блока жестко задана на Земле. Если не было второго включения, то и следующего по программе отделения спутника не было. Скорее всего, “Фрегат” в связке с “Метеором” и другими спутниками так и находится на низкой околоземной орбите», — рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что ракета со всеми 19 спутниками могла упасть в Атлантику. Помимо «Метеора», на «Фрегате» находились российский аппарат «Бауманец-2», а также спутники Канады, Японии, Швеции, США и Германии.

«Метеор-М» застрахован в четырех российских компаниях, включая АО «Согаз», на общую сумму 2,6 миллиарда рублей.

«Фрегат» не смог вывести «Метеор» на орбиту
Во время загрузки произошла ошибка.
28 ноября© Ньюстюб
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