В «Роскосмосе» раскрыли детали провального пуска ракеты с «Метеором»

Как пояснили в компании, ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Восточный, вывела «Фрегат» в связке со спутниками на низкую околоземную орбиту. Первое включение двигательной установки для повышения высоты полета «разгонника» прошло успешно, но второе так и не зафиксировали. Оно должно было произойти примерно через час.

«Программа полета разгонного блока жестко задана на Земле. Если не было второго включения, то и следующего по программе отделения спутника не было. Скорее всего, “Фрегат” в связке с “Метеором” и другими спутниками так и находится на низкой околоземной орбите», — рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что ракета со всеми 19 спутниками могла упасть в Атлантику. Помимо «Метеора», на «Фрегате» находились российский аппарат «Бауманец-2», а также спутники Канады, Японии, Швеции, США и Германии.