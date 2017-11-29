В «Роскосмосе» раскрыли детали провального пуска ракеты с «Метеором»
Спутник Росгидромета «Метеор-М» погиб
Спутник Росгидромета «Метеор-М» погиб
Как пояснили в компании,
«Программа полета разгонного блока жестко задана на Земле. Если не было второго включения, то и следующего по программе отделения спутника не было. Скорее всего, “Фрегат” в связке с “Метеором” и другими спутниками так и находится на низкой околоземной орбите», — рассказал источник в
Ранее сообщалось, что ракета со всеми 19 спутниками могла упасть в Атлантику. Помимо «Метеора», на «Фрегате» находились российский аппарат «Бауманец-2», а также спутники Канады, Японии, Швеции, США и Германии.
«Метеор-М» застрахован в четырех российских компаниях, включая АО «Согаз», на общую сумму 2,6 миллиарда рублей.