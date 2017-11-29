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04:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Превышение нормы по тяжелым металлам выявили в водах Байкала

Измерения проводились в прибрежных зонах летом 2017 года.

В водах Байкала обнаружено превышение концентрации тяжелых металлов. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам исследований озера в рамках проекта «Байкальская экспедиция» рассказал сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Михаил Колобов.

Измерения проводились преимущественно в прибрежных зонах летом 2017 года.

«Выявлено локальное превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) для водных объектов рыбохозяйственного назначения таких тяжелых металлов как медь и цинк. Это самый строгий норматив ПДК — он значительно выше, чем для питьевой воды», — отметил Колобов.

Отмечается, что превышение не опасно для человека, но оно оказывает негативное влияние на экосистему озера. Так, ПДК меди, в первую очередь, негативно влияющей на зоопланктон, превышена в 4−5 раз; цинка — в 1,5−2 раза.

«Превышение концентраций пока носит локальный характер. Оно обнаружено в пробах, взятых в устье реки Селенги и в других точках Байкала, по которым в первую очередь “растекается” речная вода, вплоть до истока реки Ангары и пролива Малого моря. Ранее, насколько мне известно, значительных превышений ПДК меди и цинка в самом Байкале не фиксировалось — были только единичные положительные пробы», — отметил ученый.

Специалист предположил, что рост концентраций цинка и меди может быть связан с разработкой месторождений полиметаллических руд в водосборном бассейне Селенги.

Продолжается обработка результатов исследований. В течение месяца станет известна информация о загрязнении озера пластиковым мусором.

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