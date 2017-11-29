Мороз берет Хабаровск в клещи

По-настоящему морозно и холодно будет сегодня в Хабаровске. С утра и до вечера метель с сильным ветром и неожиданно крепкий мороз: утром 11 градусов мороза, а ночью уже 22 градуса, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

— Циклон прошел, в тыл ему идут холодные воздушные массы. Причем холод будет достаточно глубокий, — сообщила Галина Брынцева. — С утра в Хабаровске метель, которая продлится до вечера. Утром еще идет снег, а вечером будет так называемая низовая метель, когда ветер будет вздувать то, что намело. Сегодня сохранится и сильный ветер, порывами до 15−17 метров в секунду. К утру он стихнет до 8−13 метров в секунду. В течение дня наблюдается существенное понижение температуры: утром 11 градусов мороза, в 11.00 — 15 градусов ниже 0, а ночью она опустится до 22 градусов мороза. Завтра дневная температура будет на уровне 17−19 градусов.