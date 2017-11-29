Экс-главу Надеждинского района Приморья вернули в тюрьму

Источник: AP 2017

Ведерников организовал деятельность фактически принадлежащих ему компаний ООО «Гранъ» и ООО «Уссуртранс» по добыче полезных ископаемых на земельных участках, незаконно переданных им в аренду без необходимого изменения категории земель. На участках был уничтожен плодородный слой почвы и растительный покров. Размер экологического ущерба, причиненного окружающей среде, составил более 58 млн рублей.

Фигурант также принял заведомо незаконное решение о передаче в собственность земельного участка площадью более 350 кв. км своей знакомой без соблюдения необходимых условий.

Суд приговорил Ведерникова к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

Отбыв половину назначенного судом срока наказания, Ведерников освободился от дальнейшего отбывания более чем 2 лет.

Не согласившись с таким решением суда, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке.

Приморский краевой суд, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры, отменил принятое судом первой инстанции решение об условно-досрочном освобождении Ведерникова и направил материалы на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.