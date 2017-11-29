Большая часть жителей Хабаровска считает свою зарплату недостойной
Чтобы покрывать свои расходы, многим приходится подрабатывать.
Чтобы покрывать свои расходы, многим приходится подрабатывать.
Многие жители дальневосточной столицы считают, что заслужили зарплату больше, чем получают. Многим
Такие данные получили в службе исследований сайта по поиску подбору персонала HeadHunter. Специалисты выяснили, что 69% хабаровских специалистов не могут назвать свою заработную плату достойной. Это число осталось прежним по сравнению с аналогичным исследованием 2016 года. Тогда 30% горожан заявили, что им не хватает денег на основные траты, а в этом году доля таких респондентов увеличилась на 5%. При этом около 40% опрошенных, которым недостаточно заработной платы для покрытия основных расходов, составляют люди от 36 до 45 лет.
Среди тех, кто получает мало, 30% респондентов дополнительно подрабатывают. Это наиболее популярно у работников сферы науки и образования — так ответили 45% хабаровчан. В прошлом году самым популярным способом решения финансовых трудностей была помощь супруга — ею пользовались 33% опрошенных. Сейчас такой ответ дали 28%.
Главным направлением трат два года подряд остаётся еда — 79% заработанных денег. Среди трёх основных статей расходов респонденты указывают коммунальные платежи — 40%, а также оплату аренды жилья или ипотеки — 32%.