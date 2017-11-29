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04:57 (мск), источник: Восток Медиа

Большая часть жителей Хабаровска считает свою зарплату недостойной

Чтобы покрывать свои расходы, многим приходится подрабатывать.

Источник: Восток Медиа

Многие жители дальневосточной столицы считают, что заслужили зарплату больше, чем получают. Многим из-за этого приходится подрабатывать. Свой уровень дохода считают достойным только 3% хабаровчан.

Такие данные получили в службе исследований сайта по поиску подбору персонала HeadHunter. Специалисты выяснили, что 69% хабаровских специалистов не могут назвать свою заработную плату достойной. Это число осталось прежним по сравнению с аналогичным исследованием 2016 года. Тогда 30% горожан заявили, что им не хватает денег на основные траты, а в этом году доля таких респондентов увеличилась на 5%. При этом около 40% опрошенных, которым недостаточно заработной платы для покрытия основных расходов, составляют люди от 36 до 45 лет.

Среди тех, кто получает мало, 30% респондентов дополнительно подрабатывают. Это наиболее популярно у работников сферы науки и образования — так ответили 45% хабаровчан. В прошлом году самым популярным способом решения финансовых трудностей была помощь супруга — ею пользовались 33% опрошенных. Сейчас такой ответ дали 28%.

Главным направлением трат два года подряд остаётся еда — 79% заработанных денег. Среди трёх основных статей расходов респонденты указывают коммунальные платежи — 40%, а также оплату аренды жилья или ипотеки — 32%.

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