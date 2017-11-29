Большая часть жителей Хабаровска считает свою зарплату недостойной

Такие данные получили в службе исследований сайта по поиску подбору персонала HeadHunter. Специалисты выяснили, что 69% хабаровских специалистов не могут назвать свою заработную плату достойной. Это число осталось прежним по сравнению с аналогичным исследованием 2016 года. Тогда 30% горожан заявили, что им не хватает денег на основные траты, а в этом году доля таких респондентов увеличилась на 5%. При этом около 40% опрошенных, которым недостаточно заработной платы для покрытия основных расходов, составляют люди от 36 до 45 лет.